17.09.2025
17.09.2025

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

17.09.2025 11:59
Ενας από τους ρόλους που σημάδεψε την καριέρα της Ντεμί Μουρ, ήταν στην ταινία «Ανήθικη πρόταση» όπου ο σύζυγός της, τον οποίο υποδυόταν ο Γούντι Χάρελσον, την είχε… χάσει στα χαρτιά από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η ταινία του 1993, ήταν από τις πιο αμφιλεγόμενες καθώς χαρακτηρίστηκε ως σεξιστική, ενώ σημάδεψε την καριέρα και των τριών (ήδη φτασμένων) πρωταγωνιστών της. 

Η ταινία είχε ως υπόθεση ένα ζευγάρι που δυσκολευόταν να επιβιώσει οικονομικά και ο σύζυγος (Χάρελσον) έπρεπε να παίξει στα χαρτιά την γυναίκα του, την οποία θα την έπαιρνε μαζί του για μια βραδιά ένας playboy μεγιστάνας (Ρέντφορντ). 

Η Μουρ θέλωντας να αποχαιρετήσει τον συμπρωταγωνιστή της που απεβίωσε χθες σε ηλικία 89 ετών, ανέβασε μία σκηνή από την ταινία και έγραψε το εξής μήνυμα:

«Ο κόσμος έχασε έναν σπουδαία ηθοποιό, σκηνοθέτη, σύζυγο, πατέρα, φίλο. Η κληρονομιά που αφήνει ο Ρόμπερτ θα ζει για πάντα και με τόσους πολλούς τρόπους. Και θα κουβαλάω τόσες πολλές αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, για πάντα στην καρδιά μου. Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό…».

