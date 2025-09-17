search
LIFESTYLE

17.09.2025 09:19

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

17.09.2025 09:19
anastasia-mazonakis-new

Την απέραντη ευγνωμοσύνη της αλλά και εκτίμηση που τρέφει στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Αναστασία, επισημαίνοντας ότι η βοήθεια και η στήριξή του ήταν καθοριστική για εκείνη στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η τραγουδίστρια τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο ανθρωπο που έχει συναντήσει στη διαδρομή της.

Εγώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν έκανα MAD VMA μόνο, όταν έβγαλα το τραγούδι “Αμαρτίες” με πήρε από το χεράκι και με πήρε μαζί του στην περιοδεία του. Ήμασταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί, πέρασα φανταστικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στον Θεό, είναι ευλογημένος και για μένα μία ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Αναστασία αναφέρθηκε στα απρόοπτα ακόμα και επικίνδυνα περιστατικά που τόσο η ίδια όσο και οι συνάδελφοί της αντιμετωπίζουν συχνά στον χώρο.

«Θα σας πω ένα πρόσφατο περιστατικό που μου συνέβη, όταν τραγουδούσα πάνω στην πίστα, ανέβηκε ένα αγόρι και πήγε τρεις φορές να με φιλήσει στο στόμα. Δεν γελούσα. Μου κόπηκαν τα πόδια. Ενήλικας ήταν. Stalker έχουμε πάρα πολλούς, αλλά για να έχεις επιλέξει μία δουλειά η οποία έχει φώτα, εντάξει, δεν πειράζει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

