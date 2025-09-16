search
16.09.2025 23:25

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

16.09.2025 23:25
Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, το αγαπημένο σίριαλ του ALPHA «Το Σόι σου» επιστρέφει στη μικρή οθόνη.

Η επιτυχημένη οικογενειακή κωμωδία που λατρέψαμε από το 2014 έως το 2019, ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή και η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με την πρώτη φωτογράφιση του καστ να πραγματοποιείται πριν λίγες ώρες, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας εποχής για τη σειρά.

@tosoisoualphatv__

Και μη ξεχνιόμαστε, νέα σεζόν πολύ πολύ σύντομα 😉 #fyp #tosoisou #alphatv #vasolaskaraki #meletisilias

♬ original sound – Το Σόι Σου

Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από 60 επεισόδια και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα από τον ALPHA, με τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου να μπλέκονται ξανά σε απρόβλεπτες καταστάσεις και μπελάδες. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς έχουν εξελιχθεί οι ζωές τους, ενώ παράλληλα θα προστεθούν 7 νέα πρόσωπα στο καστ.

@tosoisoualphatv__

Ε Ε ΕΡΧΟΜΑΣΤΕΕΕ #fyp #tosoisou #alphatv #vasolaskaraki #meletisilias

♬ Let Down – Radiohead

Την επιστροφή της σειράς προανήγγειλαν και δύο απολαυστικά βίντεο στο TikTok, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της. Στα βίντεο παρουσιάζονται στιγμές από τα παρασκήνια της επίσημης φωτογράφισης, δίνοντας στους θεατές μια πρώτη γεύση από το κλίμα που επικρατεί στο καστ.

@tosoisoualphatv__

Φωτογράφηση για το σόι μας σήμερα 📸 #fyp #tosoisou #alphatv #vasolaskaraki #meletisilias

♬ original sound – Το Σόι Σου

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

isap 77654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές - Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

