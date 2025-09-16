Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, το αγαπημένο σίριαλ του ALPHA «Το Σόι σου» επιστρέφει στη μικρή οθόνη.

Η επιτυχημένη οικογενειακή κωμωδία που λατρέψαμε από το 2014 έως το 2019, ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή και η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με την πρώτη φωτογράφιση του καστ να πραγματοποιείται πριν λίγες ώρες, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας εποχής για τη σειρά.

Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από 60 επεισόδια και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα από τον ALPHA, με τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου να μπλέκονται ξανά σε απρόβλεπτες καταστάσεις και μπελάδες. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς έχουν εξελιχθεί οι ζωές τους, ενώ παράλληλα θα προστεθούν 7 νέα πρόσωπα στο καστ.

Την επιστροφή της σειράς προανήγγειλαν και δύο απολαυστικά βίντεο στο TikTok, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της. Στα βίντεο παρουσιάζονται στιγμές από τα παρασκήνια της επίσημης φωτογράφισης, δίνοντας στους θεατές μια πρώτη γεύση από το κλίμα που επικρατεί στο καστ.

Διαβάστε επίσης:

Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun

«Το Δράμα της Δημοκρατίας»: Η εναρκτήρια παράσταση της φετινής περιόδου στο Υπόγειο του Κουν

Ο «Φάουστ» του Γκαίτε σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη για δεύτερη χρονιά στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου