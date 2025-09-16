Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun

Τα 10α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun γιορτάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 με τον ιδανικότερο τρόπο, παρέα με καλλιτέχνες, συνεργάτες και κοινό στο Θέατρο Ακροπόλ — τον ίδιο χώρο που έναν χρόνο μετά θα φιλοξενήσει και τη φετινή διοργάνωση, τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun.

Οικοδεσπότες της εκδήλωσης θα είναι ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Γιάννης Βασιλώττος, τη σκηνοθεσία και τα κείμενα υπογράφει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο Μίμης Καπέρδος, τον συντονισμό της παραγωγής αναλαμβάνει και φέτος η Πέγκυ Ψαρρού την κίνηση επιμελείται η Νικόλ Ιακωβάκη και τον σχεδιασμό μουσικής ο Διονύσης Κλάδης.

Μ’ ένα ανανεωμένο και δυναμικό team συντελεστών, η φετινή διοργάνωση υπόσχεται να είναι εξίσου συναρπαστική, με νέες δημιουργικές προσθήκες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα.

Μια εκδήλωση η οποία ενώνει συντελεστές και θεατές και σηματοδοτεί παραδοσιακά πλέον την εκκίνηση της νέας θεατρικής σεζόν.

Το ραντεβού μας φέτος στο Ακροπόλ (τόπος διεξαγωγής των βραβείων μας για 3η φορά τα τελευταία 4 χρόνια, Ιπποκράτους 9, Αθήνα) θα δοθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 (ώρα προσέλευσης, 20:30).

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα τιμηθούν και τα πρόσωπα της χρονιάς για το All4fun το 2024 Φιόνα Γεωργιάδη και Βασίλης Μηλιώνης, ενώ και φέτος τα βραβεία θα φιλοτεχνήσει η εικαστικός Άρτεμις Βρουλάκη.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, που ολοκληρώθηκε στις 30 Αυγούστου οι 10 πρώτες/οι σε κάθε κατηγορία (κατά αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής:

Ανδρικές Υποψηφιότητες

Προμηθέας Αλειφερόπουλος (Festen) Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης (Η φάλαινα) Νίκος Ιωαννίδης (Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ) Ιωσήφ Ιωσηφίδης (Νεκρές ψυχές) Αντώνης Καλομοιράκης (Ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός) Θανάσης Κουρλαμπάς (Άνθρωπος χωρίς όνομα) Ανδρέας Κωνσταντίνου (Αιαυτός) Φώτης Λαζάρου (New Order) Γιώργος Παπαπαύλου (Δυο πορτοκάλια για τα Χριστούγεννα…) Στάθης Σταμουλακάτος (Ανεξάρτητα Κράτη)

Γυναικείες Υποψηφιότητες

Αλεξία Καλτσίκη (Λεωφορείο ο πόθος) Κόρα Καρβούνη (John) Φιλαρέτη Κομνηνού (Αμφιβολία) Άννα Κουτσαφτίκη («Μπα-Μπαμπά») Κατερίνα Λέχου (Linda) Άννα Μάσχα (Ήταν όλοι τους παιδιά μου) Νένα Μεντή (Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας) Μαρία Ναυπλιώτου (Το Ακρωτήρι) Λένα Παπαληγούρα (Prima Facie) Θεοδώρα Τζήμου (Η μέρα της φούστας)

Σκηνοθεσία – Υποψηφιότητες

Κωνσταντίνος Ασπιώτης (Η κόρη του λοχαγού) Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης (Η φάλαινα) Σοφία Καραγιάννη (Νεκρές Ψυχές) Γιώργος Κουτλής (Οξυγόνο) Άρης Μπινιάρης (Φάουστ) Γιώργος Παλούμπης (Ανεξάρτητα Κράτη) Αικατερίνη Παπαγεωργίου (Μεμοράντουμ) Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος (Festen) Ελένη Σκότη (Linda) Νικορέστης Χανιωτάκης (Ο πουπουλένιος) Ζωή Χατζηαντωνίου (Η μέρα της φούστας)

& Στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκονται 11 παραστάσεις, λόγω ισοβαθμίας στη 10η θέση.

Παραστάσεις – Υποψηφιότητες

Ανεξάρτητα κράτη Ήταν όλοι τους παιδιά μου Η μέρα της φούστας Η φάλαινα Νεκρές ψυχές Ο τρόμος του κροκόδειλου Το συνέδριο για το Ιράν Φάουστ Festen Linda

Μουσική – Υποψηφιότητες

Μάνος Αντωνιάδης (New Order) Τζεφ Βάνγκερ (Φάουστ) Δήμητρα Γαλάνη (Βρυκόλακες – ΕΛΕΡ) Θέμης Καραμουρατίδης (Μπα – Μπαμπά) Αλέξανδρος Κούρος (Δον Ζουάν) Σταμάτης Κραουνάκης (Η μητέρα του σκύλου) Θοδωρής Οικονόμου (Φάλαινα) Βάιος Πράπας (Ο επιθεωρητής) Κορνήλιος Σελαμσής (Αιαυτός) Reign of Time και Τζεφ Βάνγκερ (Οξυγόνο)

Εικαστική Επιμέλεια – Υποψηφιότητες

Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας (Σκηνικά – Ένας καταπληκτικός

καταθλιπτικός) Ελένη Μανωλοπούλου (Σκηνικά / Κοστούμια – Τουραντό) Πάρις Μέξης (Σκηνικά / Κοστούμια / Μάσκες – Φάουστ) Ζωή Μολυβδά Φαμέλη (Σκηνικά – Φωτισμοί: John) Μανόλης Παντελιδάκης (Σκηνικά – 2:22 – A Ghost Story) Αλέγια Παπαγεωργίου (Κοστούμια – Ο Βαρόνος «Φ» (Φιάκας) Νατάσα Παπαστεργίου (Σκηνικά / Κοστούμια – Ανεξάρτητα κράτη) Ιωάννα Πλέσσα (Σκηνικά / Κοστούμια – Στην παλιά εθνική) Αθανασία Σμαραγδή (Σκηνικά – Η φάλαινα) Τίνα Τζόκα (Σκηνικά – Στην κορυφή του κόσμου, εκεί να με πας) Μαρία Φιλίππου (Σκηνικά – Η ετυμηγορία)

& Στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκονται 11 παραστάσεις, λόγω ισοβαθμίας στη 10η θέση.

Νεοελληνικό Έργο – Υποψηφιότητες

Ανεξάρτητα κράτη (Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης) Δύο πορτοκάλια για τα Χριστούγεννα…(Κωνσταντίνος Μάρκελλος) Ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός (Αντώνης Καλομοιράκης) Η καρυάτιδα! (Γιώργος Καπουτζίδης) Ήλιος με δόντια (Γιάννης Μακριδάκης) Η πύλη της κόλασης (Γιάννης Καλαβριανός) Κανόνια και τρομπέτες (Γιάννης Τσίρος) Στο σώμα της (Ελένη Ευθυμίου, Σοφία Ευτυχιάδη, Νεφέλη Μαϊστράλη) Στην παλιά Εθνική (Γιώργος Χριστοδούλου) MERDE (Suyako)

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Κείμενα: Μίμης Καπέρδος

Διεύθυνση παραγωγής: Πέγκυ Ψαρρού

Χορογραφίες: Νικόλ Ιακωβάκη

Δημιουργία – Κατασκευή βραβείων: Άρτεμις Βρουλάκη

Σχεδιασμός μουσικής: Διονύσης Κλάδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Πρεβεζάνου

Βοηθοί παραγωγής: Σοφία Καναρά, Μελίνα Κέντογλου

Υπεύθυνη καλεσμένων: Αλεξάνδρα Γαϊδατζή

Κομμώσεις – Μακιγιάζ – Styling: Μπράτης

Δημιουργία βίντεο: Σοφία Καναρά

Πρωτότυπη μουσική βίντεο: Ρέα Σιαφάκα

Γενικός συντονισμός: Κυριάκος Κουρουτσαβούρης

Παρουσίαση: Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιάννης Βασιλώττος

Χορός: Άντρεα Αγαπίου, Παρασκευή – Αποστολία Αλίρη, Δήμητρα Γεωργοπούλου, Σοφία Δουκέρη, Νικόλ Ιακωβάκη, Εμμανουέλα Καρυτινού, Χρυσάνθη Λάζαρη, Χριστίνα Μπαρλογιάννη, Ελένη Ξύκη, Σοφία Παναγοπούλου

