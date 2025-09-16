Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα 10α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun γιορτάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 με τον ιδανικότερο τρόπο, παρέα με καλλιτέχνες, συνεργάτες και κοινό στο Θέατρο Ακροπόλ — τον ίδιο χώρο που έναν χρόνο μετά θα φιλοξενήσει και τη φετινή διοργάνωση, τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun.
Οικοδεσπότες της εκδήλωσης θα είναι ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Γιάννης Βασιλώττος, τη σκηνοθεσία και τα κείμενα υπογράφει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο Μίμης Καπέρδος, τον συντονισμό της παραγωγής αναλαμβάνει και φέτος η Πέγκυ Ψαρρού την κίνηση επιμελείται η Νικόλ Ιακωβάκη και τον σχεδιασμό μουσικής ο Διονύσης Κλάδης.
Μ’ ένα ανανεωμένο και δυναμικό team συντελεστών, η φετινή διοργάνωση υπόσχεται να είναι εξίσου συναρπαστική, με νέες δημιουργικές προσθήκες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα.
Μια εκδήλωση η οποία ενώνει συντελεστές και θεατές και σηματοδοτεί παραδοσιακά πλέον την εκκίνηση της νέας θεατρικής σεζόν.
Το ραντεβού μας φέτος στο Ακροπόλ (τόπος διεξαγωγής των βραβείων μας για 3η φορά τα τελευταία 4 χρόνια, Ιπποκράτους 9, Αθήνα) θα δοθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 (ώρα προσέλευσης, 20:30).
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα τιμηθούν και τα πρόσωπα της χρονιάς για το All4fun το 2024 Φιόνα Γεωργιάδη και Βασίλης Μηλιώνης, ενώ και φέτος τα βραβεία θα φιλοτεχνήσει η εικαστικός Άρτεμις Βρουλάκη.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, που ολοκληρώθηκε στις 30 Αυγούστου οι 10 πρώτες/οι σε κάθε κατηγορία (κατά αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής:
& Στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκονται 11 παραστάσεις, λόγω ισοβαθμίας στη 10η θέση.
& Στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκονται 11 παραστάσεις, λόγω ισοβαθμίας στη 10η θέση.
Σκηνοθεσία – Κείμενα: Μίμης Καπέρδος
Διεύθυνση παραγωγής: Πέγκυ Ψαρρού
Χορογραφίες: Νικόλ Ιακωβάκη
Δημιουργία – Κατασκευή βραβείων: Άρτεμις Βρουλάκη
Σχεδιασμός μουσικής: Διονύσης Κλάδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Πρεβεζάνου
Βοηθοί παραγωγής: Σοφία Καναρά, Μελίνα Κέντογλου
Υπεύθυνη καλεσμένων: Αλεξάνδρα Γαϊδατζή
Κομμώσεις – Μακιγιάζ – Styling: Μπράτης
Δημιουργία βίντεο: Σοφία Καναρά
Πρωτότυπη μουσική βίντεο: Ρέα Σιαφάκα
Γενικός συντονισμός: Κυριάκος Κουρουτσαβούρης
Παρουσίαση: Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιάννης Βασιλώττος
Χορός: Άντρεα Αγαπίου, Παρασκευή – Αποστολία Αλίρη, Δήμητρα Γεωργοπούλου, Σοφία Δουκέρη, Νικόλ Ιακωβάκη, Εμμανουέλα Καρυτινού, Χρυσάνθη Λάζαρη, Χριστίνα Μπαρλογιάννη, Ελένη Ξύκη, Σοφία Παναγοπούλου
