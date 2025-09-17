search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
LIFESTYLE

17.09.2025

Apon: «Μάγεψε» στην Τεχνόπολη – Οι εκπλήξεις στη συναυλία του με Φουρέιρα και Ζαμάνη (Videos)

17.09.2025 09:43
Με μια συναυλία στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων έκλεισε ο Apon την καλοκαιρινή περιοδεία του, «Ονειροπόλος summer tour».

Από τη βραδιά δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, με την Ελένη Φουρέιρα και τη Ματούλα Ζαμάνη να ανεβαίνουν στη σκηνή, σε συμπράξεις που γεφύρωσαν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρουσίασε τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του, όπως τα κομμάτια «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Προβλήματα», «Γουλιά Γουλιά», «Καίγομαι», «Φεγγάρι» και «Κόκκινα Φανάρια», αλλά και άλλα αγαπημένα τραγούδια, με το κοινό να τον χειροκροτά ασταμάτητα.

Η έναρξη της εντυπωσιακής βραδιάς έγινε με παιδική χορωδία, ενώ λίγο αργότερα στη σκηνή ανέβηκαν η Ελένη Φουρέιρα με την οποία ο Apon είπε το ντουέτο τους «Γδύσου» και η Ματούλα Ζαμάνη με την οποία ο τραγουδιστής ερμήνευσε τα αγαπημένα «Μπανιστηρτζού» και «Πριν». Τέλος, στο stage ανέβηκε ο OGE ερμηνεύοντας με τον Apon το ντουέτο τους, «Σπίρτο».

Με τη συναυλία στην κατάμεστη Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων ο Apon ολοκλήρωσε ένα μοναδικό καλοκαιρινό tour με 40 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

Εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη που του δείχνει, λίγο αφότου το album «Ονειροπόλος» που κυκλοφορεί από την Panik Records έγινε τριπλά πλατινένιο με σχεδόν μισό εκατομμύριο streaming points σε 4 μήνες.

