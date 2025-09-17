Apon: «Μάγεψε» στην Τεχνόπολη – Οι εκπλήξεις στη συναυλία του με Φουρέιρα και Ζαμάνη (Videos)

Με μια συναυλία στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων έκλεισε ο Apon την καλοκαιρινή περιοδεία του, «Ονειροπόλος summer tour».

Από τη βραδιά δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, με την Ελένη Φουρέιρα και τη Ματούλα Ζαμάνη να ανεβαίνουν στη σκηνή, σε συμπράξεις που γεφύρωσαν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρουσίασε τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του, όπως τα κομμάτια «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Προβλήματα», «Γουλιά Γουλιά», «Καίγομαι», «Φεγγάρι» και «Κόκκινα Φανάρια», αλλά και άλλα αγαπημένα τραγούδια, με το κοινό να τον χειροκροτά ασταμάτητα.

Η έναρξη της εντυπωσιακής βραδιάς έγινε με παιδική χορωδία, ενώ λίγο αργότερα στη σκηνή ανέβηκαν η Ελένη Φουρέιρα με την οποία ο Apon είπε το ντουέτο τους «Γδύσου» και η Ματούλα Ζαμάνη με την οποία ο τραγουδιστής ερμήνευσε τα αγαπημένα «Μπανιστηρτζού» και «Πριν». Τέλος, στο stage ανέβηκε ο OGE ερμηνεύοντας με τον Apon το ντουέτο τους, «Σπίρτο».

🚨Eleni Foureira STUNS alongside APON for his last show for “Oneiropolos Tour 2025”, performing their DIAMOND Certified Single “Gdysou” in Texnopolis, Athens.❤️ pic.twitter.com/fzV8C2az8h — FoureiraStan (@FoureiraStan) September 16, 2025

Με τη συναυλία στην κατάμεστη Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων ο Apon ολοκλήρωσε ένα μοναδικό καλοκαιρινό tour με 40 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

Εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη που του δείχνει, λίγο αφότου το album «Ονειροπόλος» που κυκλοφορεί από την Panik Records έγινε τριπλά πλατινένιο με σχεδόν μισό εκατομμύριο streaming points σε 4 μήνες.

