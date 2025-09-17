search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:12
LIFESTYLE

17.09.2025 10:11

Μαριάννα Τουμασάτου για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του πατέρα της: «Φόρεσε πρώτη φορά παπούτσια στα 13 του» (Video)

Για τον πατέρα της και τις κακουχίες που βίωσε στην παιδική του ηλικία μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που παρά τις στερήσεις που τον σημάδεψαν ως παιδί, υπήρξε ένας γονέας γεμάτος τρυφερότητα και καλοσύνη, στοιχεία που όπως τόνισε μεταλαμπαδεύτηκαν και στη δική της οικογένεια.

«Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13. Μέχρι τότε ήταν ξυπόλητος τα καλοκαίρια και τον χειμώνα έβαζε χαρτόνια και εφημερίδες στα πόδια του για να μην κρυώνει. Η πείνα ήταν δύσκολη για εκείνον, είχε αδυναμία, δεν ήταν ασφαλές το περιβάλλον του. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλα αποθέματα αγάπης. Όταν κάποιο σκυλάκι αρρώσταινε στη γειτονιά, χτυπούσαν στον μπαμπά μου. Κατέβαινε με γάζες, ράμματα… Του έφτιαχνε το ποδαράκι, τα καθάριζε από τσιμπούρια, τα πρόσεχε, τα τάιζε με μπιμπερό, τα έβαζε μέσα σε κάλτσες και από πάνω έβαζε μια λάμπα για να έχουν τη θερμοκρασία. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε» ανέφερε, μιλώντας στο vidcast «50 Λεπτά».

Κλείνοντας, συνέδεσε τις αξίες αυτές με τη δική της οικογένεια, επισημαίνοντας ότι ο σύζυγός της και επίσης ηθοποιός, Αλέξανδρος Σταύρου έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον πατέρα της.

«Έτσι έμαθα και συνεχίζω την ιστορία του σπιτιού μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που είναι τα ίδια “χάλια” με τον μπαμπά μου. Ο άντρας μου μπορεί να μείνει νηστικός για να δώσει σε κάποιον βοήθεια. Όλο δίνει» τόνισε.

