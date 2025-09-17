Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεχίζεται η διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του, καθώς ο εισαγγελέας ήταν αυτός που αποφάσισε για τον ακούσιο εγκλεισμό του τραγουδιστή στο ψυχιατρείο, αφού σύμφωνα με το νόμο οι οικείοι του μπορούσαν να ζητήσουν μόνο την ακούσια εξέτασή του, πράγμα που έκαναν.
Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας Σπύρου Βλάσση, που εκπροσωπεί την οικογένεια Μαζωνάκη και προστίθεται ότι ο μοναδικό ενδιαφέρον της οικογένειας σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού της και όχι με την δημιουργία δικαστικών υποθέσεων.
Η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας Μαζωνάκη:
Η Δικηγορική Εταιρεία «Σπύρου Δ. Βλάσση & Συνεργατών», έχοντας αναλάβει την νομική εκπροσώπηση της οικογένειας Μαζωνάκη, επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή, να μην προβούμε σε δημόσιες δηλώσεις και να μην αποτελέσουμε μέρος δημόσιων αντιπαραθέσεων. Ιδίως σε μία υπόθεση, όπου το μοναδικό ενδιαφέρον των εντολέων μας, σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού τους και όχι με την δημιουργία δικαστικών υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πάγια θέση της Δικηγορικής εταιρείας μας, είναι, ότι μοναδικό πεδίο επίλυσης των νομικών υποθέσεων αποτελούν οι δικαστικές αίθουσες.
Παρά ταύτα και με δεδομένο ότι έχει επιλεγεί από την άλλη πλευρά, η προαναγγελία διαφόρων δικαστικών ενεργειών δια των τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών μέσων, είμαστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσουμε τα εξής:
Επομένως, μόνον ο αρμόδιος Εισαγγελεύς και μόνον μετά από δύο σύμφωνες ως προς τα συμπεράσματα ιατρικές γνωματεύσεις, έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να αποφασίσει σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό.
Μια σημαντική επισήμανση, αποτελεί επίσης η αναφορά του Νομοθέτη, ότι στην έννοια του τρίτου δεν περιλαμβάνονται οι δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που λαμβάνουν γνώση κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο κάποιας δίκης.
Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η μοναδική μέχρι σήμερα υπόθεση που αφορούσε οικονομικές διεκδικήσεις, εκφράστηκε με μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αφού εκδικάστηκε, περαιώθηκε με την έκδοση απόφασης υπέρ της Βάσως Μαζωνάκη.
Ουδέποτε από το Μάιο του 2024, μέχρι και σήμερα έχει ασκηθεί οποιαδήποτε έγκληση, για οποιοδήποτε οικονομικό αδίκημα, η οποία τουλάχιστον να έχει περιέλθει σε γνώση μας. Είναι προφανές ότι δεν έχει ασκηθεί επειδή δεν υφίσταται αδίκημα. Είναι γνωστή σε όλους τους ενασχολούμενους με τα δικαστήρια, η διεύθυνση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και το γεγονός, ότι λειτουργεί και κατά το μήνα Αύγουστο.
Καταλήγοντας επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε, ότι στις δίκες ενώπιον των τηλεοπτικών παραθύρων θα συνεχίσουμε να είμαστε απόντες, δηλώνοντας την παράσταση μας, μόνον εάν απαιτηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, που ευτυχώς για εμάς έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν.
