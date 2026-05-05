Μητσοτάκης: Στο Άμπου Ντάμπι για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.



Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στα ΗΑΕ μετά τις επιθέσεις από το Ιράν, τις οποίες η Αθήνα είχε καταδικάσει άμεσα.



Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν κλιμακώσει την ανησυχία για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης

Η παρουσία του πρωθυπουργού σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και στέλνει ένα μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης για τη στενή εταιρική στρατηγική σχέση των Εμιράτων.



«Είναι μια κίνηση ουσίας και συμβολισμού στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν και είναι και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα κινείται μονοδιάστατα», ανέφερε από την πλευρά τουο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για τη σημασία της επίσκεψης.



Συνολικά, είναι η πέμπτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Εμιράτα, γεγονός που καταδεικνύει το στρατηγικό ρόλο της σχέσης των δύο χωρών, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.



Επιβεβαιώνεται το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΑΕ

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΑΕ, η οποία έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και πρόβλεψη αμυντικής συνδρομής.



Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, όπως τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη αποφυγής περαιτέρω αποσταθεροποίησης και επιστροφής σε συνθήκες κανονικότητας.





Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΑΕ

Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με τα ΗΑΕ σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η οικονομία και η τεχνολογία, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διμερούς σχέσης.



Η επίσκεψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξίοπιστο εταίρο.



Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στο Αμμάν.

