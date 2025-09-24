«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

Το Χόλιγουντ σε λίγες ημέρες θα υποδεχθεί μία από τις πιο αναμενόμενες πρεμιέρες της χρονιάς.

Η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου. Με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) το «One Battle After Another», έχει χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς ως «η καλύτερη αμερικανική ταινία της χρονιάς» με διαφορά.

Το φιλμ θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί για τα επερχόμενα Όσκαρ, ενώ σκηνοθέτες-θρύλοι όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) και Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), μαζί με νεότερους δημιουργούς όπως οι Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson) και Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους για το έργο.

Την Τρίτη, ο Σκορσέζε συντόνισε μια συζήτηση με τον Άντερσον στην Αμερικανική Ένωση Σκηνοθετών (DGA), όπου η ταινία έλαβε ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα από το κοινό. Άνοιξε τη συζήτηση με τα εγκωμιαστικά λόγια, «μια συναρπαστική και εξαιρετικά γυρισμένη ταινία (με) εξαιρετικές ερμηνείες από όλους».

Ο θρυλικός σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στα «θεματικά σημεία» του φιλμ χαρακτηρίζοντάς τα «επίκαιρα», ενώ τόνισε, όπως και πολλοί άλλοι, τον τρόπο με τον οποίο το έργο προσεγγίζει με επιτακτικότητα το ζήτημα της πολιτικής και ιδεολογικής πόλωσης.

Το «One Battle After Another» είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα «Vineland» του Τόμας Πίντσον (Τhomas Pynchon) με τον ΝτιΚάπριο να υποδύεται έναν πρώην επαναστάτη που ζει στην αφάνεια και πρέπει να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του παρελθόντος του για να προστατέψει την κόρη του.

Το καστ, γεμάτο αστέρια, περιλαμβάνει επίσης τους Σον Πεν (Sean Penn), Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio del Toro), Ρετζίνα Χολ (Regina Hall), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), καθώς και τη νέα ανερχόμενη ηθοποιό Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti), σύμφωνα με το World of Reel.

