search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:45
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 12:32

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

22.09.2025 12:32
christofer-nolan-new

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εξελέγη πρόεδρος το Σωματείο Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America) και αναλαμβάνει τα ηνία καθώς η Ένωση προετοιμάζεται για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο.

Ο Νόλαν, βραβευμένος με Όσκαρ και ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ, η οποία διετέλεσε δύο θητείες πρόεδρος και εξελέγη για πρώτη φορά το 2021. Ο Άγγλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος δραστηριοποιείται στο DGA εδώ και αρκετό καιρό και επί του παρόντος είναι μέλος του εθνικού διοικητικού συμβουλίου του.

«Η εκλογή μου ως προέδρου του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας μου» δήλωσε ο Νόλαν. «Ο κλάδος μας βιώνει τεράστιες αλλαγές και ευχαριστώ τα μέλη της Ένωσης που μου εμπιστεύτηκαν αυτή την ευθύνη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την πρόεδρο Γκλάτερ για τον ηγετικό της ρόλο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της και με το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο για να επιτύχουμε σημαντική δημιουργική και οικονομική προστασία για τα μέλη μας».

Στις διαπραγματεύσεις, το συνδικάτο έχει επικεντρωθεί στην επέκταση των εσόδων από τις υπηρεσίες streaming.

Διαβάστε επίσης:

«What Happens at Night»: Νέα ταινία για τον Martin Scorsese, με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

army_drills_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:45
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

1 / 3