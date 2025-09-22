Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εξελέγη πρόεδρος το Σωματείο Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America) και αναλαμβάνει τα ηνία καθώς η Ένωση προετοιμάζεται για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο.

Ο Νόλαν, βραβευμένος με Όσκαρ και ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ, η οποία διετέλεσε δύο θητείες πρόεδρος και εξελέγη για πρώτη φορά το 2021. Ο Άγγλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος δραστηριοποιείται στο DGA εδώ και αρκετό καιρό και επί του παρόντος είναι μέλος του εθνικού διοικητικού συμβουλίου του.

«Η εκλογή μου ως προέδρου του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας μου» δήλωσε ο Νόλαν. «Ο κλάδος μας βιώνει τεράστιες αλλαγές και ευχαριστώ τα μέλη της Ένωσης που μου εμπιστεύτηκαν αυτή την ευθύνη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την πρόεδρο Γκλάτερ για τον ηγετικό της ρόλο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της και με το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο για να επιτύχουμε σημαντική δημιουργική και οικονομική προστασία για τα μέλη μας».

Στις διαπραγματεύσεις, το συνδικάτο έχει επικεντρωθεί στην επέκταση των εσόδων από τις υπηρεσίες streaming.

