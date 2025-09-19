«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της ταινίας «Anemone», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis) ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

Ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενώνει τις δυνάμεις του με τον γιο του, Ρόναν Ντέι-Λιούις (Ronan Day-Lewis), ο οποίος υπογράφει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ οι δυο τους συνυπογράφουν το σενάριο.

Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστεί ο Σον Μπιν (Sean Bean), ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Σάμιουελ Μπότομλι (Samuel Bottomley) και Σάφια Όκλεϊ-Γκριν (Safia Oakley-Green).

Πρόκειται για ένα οικογενειακό δράμα «όπου ένας μεσήλικας οικογενειάρχης (Σον Μπιν) ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση της βόρειας Αγγλίας με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδερφό του (Ντάνιελ Ντέι-Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άντρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά και περιστασιακά τρυφερή σχέση η οποία άλλαξε για πάντα μετά από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες πριν», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μάντσεστερ, με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν (Ben Fordesman).

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους από την Focus Features, στις 3 Οκτωβρίου.

