«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της ταινίας «Anemone», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis) ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.
Ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενώνει τις δυνάμεις του με τον γιο του, Ρόναν Ντέι-Λιούις (Ronan Day-Lewis), ο οποίος υπογράφει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ οι δυο τους συνυπογράφουν το σενάριο.
Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστεί ο Σον Μπιν (Sean Bean), ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Σάμιουελ Μπότομλι (Samuel Bottomley) και Σάφια Όκλεϊ-Γκριν (Safia Oakley-Green).
Πρόκειται για ένα οικογενειακό δράμα «όπου ένας μεσήλικας οικογενειάρχης (Σον Μπιν) ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση της βόρειας Αγγλίας με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδερφό του (Ντάνιελ Ντέι-Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άντρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά και περιστασιακά τρυφερή σχέση η οποία άλλαξε για πάντα μετά από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες πριν», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μάντσεστερ, με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν (Ben Fordesman).
Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους από την Focus Features, στις 3 Οκτωβρίου.
Διαβάστε επίσης:
Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (Videos)
Κριτική ταινίας: «Μαύρη φάλαινα» – Το κήτος μέσα μας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.