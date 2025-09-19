«What Happens at Night»: Νέα ταινία για τον Martin Scorsese, με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) επιστρέφει δυναμικά, με την ταινία «What Happens at Night», μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος που έγραψε ο Πίτερ Κάμερον (Peter Cameron), με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) και την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence).

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026, με την Apple Original Films να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Studiocanal, που έχει αναπτύξει το σενάριο, για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή της ταινίας.

Ο Πάτρικ Μάρμπερ (Patrick Marber) υπογράφει το σενάριο ενώ τα δικαιώματα του βιβλίου αποκτήθηκαν από την Studiocanal την άνοιξη του 2023.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του βιβλίου, «ένα ζευγάρι ταξιδεύει από την Αμερική σε μια παγωμένη, μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη, με σκοπό να υιοθετήσει ένα παιδί. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό, η γυναίκα είναι ήδη εξασθενημένη από τον καρκίνο, ενώ ο άντρας φοβάται πως η ασθένειά της θα σταθεί εμπόδιο στην υιοθεσία. Η διαμονή τους στο μεγαλοπρεπές αλλά στοιχειωμένο Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, τους φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά από παράξενους και αινιγματικούς χαρακτήρες, μια ηλικιωμένη ντίβα του καμπαρέ, έναν ακόλαστο επιχειρηματία και έναν σκοτεινό θεραπευτή. Σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Και όσο το ζευγάρι παλεύει να φτάσει στο παιδί του, τόσο περισσότερο παρασύρεται σε ένα λαβύρινθο αμφιβολιών, όπου δοκιμάζονται όχι μόνο η αγάπη και ο γάμος τους, αλλά και η ίδια η έννοια της ζωής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία των δύο ανδρών μετρά πάνω από δύο δεκαετίες και έξι ταινίες. Ενώ για την Λόρενς θα είναι η πρώτη φορά που θα την σκηνοθετήσει ο Σκορσέζε.

Στην επερχόμενη ταινία της, το «Die, My Love», ο σκηνοθέτης είχε αναλάβει την παραγωγή, σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ (Lynne Ramsay). Με συμπρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών, όπου η ερμηνεία της Λόρενς έχει ήδη δημιουργήσει συζήτηση για Όσκαρ. Η κυκλοφορία του στις αίθουσες αναμένεται τον Νοέμβριο.

Επίσης, θα είναι η δεύτερη φορά που οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ πρωταγωνιστές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη μετά την κωμωδία του 2021, «Don’t Look Up», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Άνταμ ΜακΚέι (Adam McKay).

