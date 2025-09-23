Η Έμμα Γουάτσον εξηγεί γιατί κάνει μεγάλο διάλειμμα από την υποκριτική: «Δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα»

Η Έμμα Γουάτσον μίλησε για την απόφασή της να διακόψει την καριέρα της στην υποκριτική υπέρ του ακαδημαϊκού χώρου, σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο Hollywood Authentic.

Η σταρ, περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ στις ταινίες Χάρι Πότερ, δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία από τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες της στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Μικρές Κυρίες » από την Γκρέτα Γκέργουικ και είπε ότι τώρα είναι «ίσως η πιο ευτυχισμένη και υγιής που έχω υπάρξει ποτέ».

Συνέχισε λέγοντας ότι ενώ είχε απολαύσει την ίδια τη δουλειά, τα δευτερεύοντα καθήκοντα της προώθησης της ταινίας ήταν λιγότερο του γούστου της.

«Το σημαντικότερο στοιχείο από την ίδια την εργασία είναι η προώθηση και η πώληση αυτού του έργου, αυτού του έργου τέχνης. Η ισορροπία μεταξύ αυτών μπορεί να διαταραχθεί αρκετά», είπε η Γουάτσον.

«Νομίζω ότι θα είμαι ειλικρινής και ευθύς και θα πω: Δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Το βρήκα αρκετά καταστροφικό για την ψυχή μου. Αλλά μου λείπει πολύ η αξιοποίηση των δεξιοτήτων μου και μου λείπει πολύ η τέχνη. Απλώς διαπίστωσα ότι μπορούσα να κάνω τόσο λίγο από το κομμάτι που πραγματικά απολάμβανα».

Η Γουάτσον βρίσκεται στο προσκήνιο του κοινού από το 2000, όταν επιλέχθηκε για πρώτη φορά για το franchise που διασκευάστηκε από τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Άλλοι βασικοί ρόλοι της ήταν οι ταινίες Ballet Shoes (2007), My Week With Marilyn (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012) και The Bling Ring (2013) της Σοφία Κόπολα.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε ως η κόρη του Ράσελ Κρόου στην ταινία «Νώε» (2014) του Ντάρεν Αρονόφσκι και ως Μπελ στην κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» (2017), προτού αναλάβει τον ρόλο της Μεγκ Μαρτς στις «Μικρές Κυρίες».

Αν και αυτές οι τρεις ταινίες σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες, μερικές από τις άλλες ταινίες του Γουάτσον ήταν λιγότερο επιτυχημένες, με την ταινία The Colony του 2016 να έχει εισπράξεις μόλις 47 λίρες στο βρετανικό box office.

«Τη στιγμή που μπαίνεις στο πλατό ενός κινηματογράφου», συνέχισε η Γουάτσον, «δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβα. Αλλά τη στιγμή που έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις για μια σκηνή η κάμερα γυρίζει, και ξεχνάς εντελώς οτιδήποτε άλλο στον κόσμο εκτός από εκείνη τη μία στιγμή – είναι μια τόσο έντονη μορφή διαλογισμού. Γιατί απλά δεν μπορείς να είσαι πουθενά αλλού».

«Είναι τόσο απελευθερωτικό. Μου λείπει αυτό πολύ. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση. Ξέχασα ότι ήταν μεγάλη πίεση. Έκανα κάτι μικρό για μια θεατρική παράσταση, μόνο με τους φίλους μου. Σκεφτόμουν, “Γαμώτο, αυτό είναι αγχωτικό!” Και αυτό δεν ήταν καν για ένα πραγματικό κοινό ή κάτι τέτοιο. Δεν μου λείπει αυτό.»

Η Γουάτσον αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ με πτυχίο στην Αγγλική Λογοτεχνία το 2014 και αυτή τη στιγμή σπουδάζει για μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Παραμένει ενεργή ακτιβίστρια για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και έχει εκφράσει ανοιχτά την αλληλεγγύη της με τον λαό της Παλαιστίνης.

Η στάση της απέναντι στα ζητήματα των τρανς ατόμων την έχει φέρει – όπως και τους συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ – σε άμεση αντίθεση με τη Ρόουλινγκ , και η συνεχιζόμενη διαμάχη τους συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο. Η ηθοποιός κέρδισε το πρώτο βραβείο στα εναρκτήρια βραβεία κινηματογράφου και τηλεόρασης του MTV για άτομα χωρίς φύλο το 2017.

Στην ομιλία αποδοχής της, η Γουάτσον είπε ότι το βραβείο «λέει κάτι για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη εμπειρία».

Μαζί με τον αδελφό της, Άλεξ, η Γουάτσον διατηρεί επίσης μια βιώσιμη μάρκα τζιν που ονομάζεται Renais.

«Το πιο σημαντικό πράγμα, στην πραγματικότητα – ή το θεμέλιο της ζωής σου – είναι το σπίτι σου, οι φίλοι και η οικογένειά σου. Νομίζω ότι δούλεψα τόσο σκληρά για τόσο πολύ καιρό που η ζωή μου έφτασε στο κατώτατο σημείο της», είπε στο Hollywood Authentic.

Μιλώντας στους Financial Times σε μια συνέντευξη του 2023, η Γουάτσον είπε ότι «δεν ήταν πολύ ευχαριστημένη» με το επάγγελμα της ηθοποιού και «ένιωθε λίγο περιορισμένη».

Διαβάστε επίσης:

Sean Diddy Combs: Έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα, υποστηρίζουν οι δικηγόροι του και ζητούν την αποφυλάκισή του

Αυτός είναι ο λόγος που ο Τζίμι Κίμελ συμφώνησε να επιστρέψει στο ABC

Taylor Swift: Περίεργη «εισβολή» στην έπαυλη του αρραβωνιαστικού της – Συνελήφθη πρώην αστυνομικός