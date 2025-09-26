Eurovision 2026: Ψήφισμα «από τα κάτω» για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στο διαγωνισμό- «Είναι γιορτή χαράς και όχι πλυντήριο»

Ώρες πριν από την αποφαση της EBU να θέσει σε διαδικασία ψηφοφορίας την εκπροσώπηση του Ισραήλ στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision 2026 έχει στηθεί στην πλατειά κοινωνική πλατφόρμα Avaaz-παράλληλη- ιντερνετική ψηφοφορία με αίτημα τον αποκλεισμό της ΚΑΝ, άρα και της χώρας από τον θεσμό που κατά τα λοιπά ευαγγελίζεται ότι ενώνει η μουσική τους λαούς.

Ήδη μέσα σε δύο 24ωρα έχουν ψηφίσει για τον αποκλεισμό του Ισραήλ πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι (για την ακρίβεια 526.915 από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης έως τις 11.00 ώρα Ελλαδας).

Το μήνυμα του Avaaz- το σημαντικότερο κίνημα πολιτών με περισσότερα από 69 εκατ. μέλη σε όλο τον κόσμο- απευθύνεται προς όλους του ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που μετέχουν στην EBU και αναφέρει: «Σας ζητάμε να πάρετε θέση ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να κάνουν ό,τι έκαναν και με τη Ρωσία: Να αποκλείσουν το Ισραήλ μέχρι η κυβέρνησή του να τερματίσει τις βίαιες επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Γάζα και τις δολοφονίες δημοσιογράφων και των οικογενειών τους, και να συμμορφωθεί με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Δεν έχει ξανασυμβεί! Η Ισπανία μόλις δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision, και Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία απειλούν να τη μποϊκοτάρουν εκτός κι αν αποκλειστεί το Ισραήλ, ενώ κι άλλες χώρες ετοιμάζονται να ακολουθήσουν!



Γιατί; Επειδή μια χώρα που έχει δολοφονήσει πάνω από 60.000 ανθρώπους στη Γάζα (οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά) δεν πρέπει να ξεπλένεται με ποπ τραγούδια.

Η Eurovision απέκλεισε τη Ρωσία μέσα σε λίγες μέρες απ’ την εισβολή της στην Ουκρανία. Ωστόσο, μετά από σχεδόν δύο χρόνια βομβαρδισμών, λιμοκτονίας και δολοφονιών περισσότερων από 200 δημοσιογράφων, το Ισραήλ είναι ευπρόσδεκτο σαν να μην τρέχει τίποτα.

Είναι απαράδεκτο.

Η Eurovision είναι γιορτή χαράς, ελευθερίας κι ειρήνης, όχι πλυντήριο για μια κυβέρνηση που διαπράττει γενοκτονία.

Αν αρκετά μέλη του Avaaz λάβουμε τώρα μέρος στην έκκληση θα πιέσουμε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το BBC, που ακόμη διστάζουν να προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ, ώστε η Eurovision να μην έχει άλλη επιλογή παρά να αποκλείσει το Ισραήλ».

