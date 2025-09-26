search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 09:11
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 08:27

«Να με λες μαμά»: Συγκλόνισε η σειρά στην πρεμιέρα της – Η συγκινητική αφιέρωση στο φινάλε για την Ηρώ Καριοφύλλη

26.09.2025 08:27
seira-new

Με ένα διπλό επεισόδιο έκανε πρεμιέρα η σειρά «Να με λες μαμά» με τους χρήστες στα social media να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο σίριαλ του Alpha.

Έχοντας σαν όχημα το καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού, εστιάζοντας παράλληλα στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όταν έπεσε η αυλαία του επεισοδίου προβλήθηκε, μάλιστα, μια ιδιαίτερη αφιέρωση που έκανε ο σταθμός στην Ηρώ Καριοφύλλη, σε μια επί χρόνια μάχιμη ρεπόρτερ του που έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες πριν.

«Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καριοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα» αναφερόταν χαρακτηριστικά στην κάρτα που προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες αμέσως μετά την τελευταία σκηνή για την πρεμιέρα της σειράς.

Διαβάστε επίσης:

Με τη μία στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος Έρωτας» την Τετάρτη (24/9)

Ο Alpha πήρε «κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης της Τετάρτης (24/9)

Naftemporiki TV: Επισήμως ως κανάλι περιφερειακής εμβέλειας από Δευτέρα (29/9) – Το πρόγραμμα του σταθμού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: ««Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη»

asthenoforo96_new
ΥΓΕΙΑ

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι ακούσιες νοσηλείας με εισαγγελική εντολή

kasimati syriza – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάρις Ρούπος: «Κόντρα» στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη

eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

denmark_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω drones – Στήριξη Μακρόν στη φύλαξη του εναέριου χώρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 09:11
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: ««Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη»

asthenoforo96_new
ΥΓΕΙΑ

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι ακούσιες νοσηλείας με εισαγγελική εντολή

kasimati syriza – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πάρις Ρούπος: «Κόντρα» στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη

1 / 3