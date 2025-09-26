«Να με λες μαμά»: Συγκλόνισε η σειρά στην πρεμιέρα της – Η συγκινητική αφιέρωση στο φινάλε για την Ηρώ Καριοφύλλη

Με ένα διπλό επεισόδιο έκανε πρεμιέρα η σειρά «Να με λες μαμά» με τους χρήστες στα social media να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο σίριαλ του Alpha.

Έχοντας σαν όχημα το καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού, εστιάζοντας παράλληλα στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όταν έπεσε η αυλαία του επεισοδίου προβλήθηκε, μάλιστα, μια ιδιαίτερη αφιέρωση που έκανε ο σταθμός στην Ηρώ Καριοφύλλη, σε μια επί χρόνια μάχιμη ρεπόρτερ του που έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες πριν.

«Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καριοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα» αναφερόταν χαρακτηριστικά στην κάρτα που προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες αμέσως μετά την τελευταία σκηνή για την πρεμιέρα της σειράς.

