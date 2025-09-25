search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 16:01
25.09.2025 14:20

Naftemporiki TV: Επισήμως ως κανάλι περιφερειακής εμβέλειας από Δευτέρα (29/9) – Το πρόγραμμα του σταθμού

25.09.2025 14:20
naftemporikitv_2509_1460-820_new

Νέα εποχή αρχίζει, όπως όλα δείχνουν, από Δευτέρα (29/9) για το Naftemporiki TV.

Τρία χρόνια από την εμφάνιση του, διαδικτυακά και κατόπιν από τις συνδρομητικές δορυφορικές πλατφόρμες ο σταθμός με το ενημερωτικόοικονομικοεπιχειρηματικό πρόσημο θα βγάλει πρόγραμμα ως κανάλι περιφερειακής εμβέλειας θέτοντας υποψηφιότητα για μια από τις σχετικές άδειες λειτουργίας όταν και εφόσον το αντίστοιχο νομοσχέδιο θεσπιστεί και προκηρυχθεί ακολούθως η προβλεπόμενη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διαδικασία αδειοδότησης.

«Η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής προχωρά στο επόμενο μεγάλο βήμα. Από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η πιο έγκυρη οικονομική και πολιτική ενημέρωση μεταφέρεται πλέον στους ελεύθερους τηλεοπτικούς δέκτες», ενημερώνει ο δημοσιογραφικός όμιλος.

Το «ζωντανό» πρόγραμμα του Naftemporiki TV «ανοίγει» καθημερινά στις 07.00 με την εκπομπή «120′ Markets» με τον Ανέστη Ντόκα να δίνει τον παλμό και τα νέα των χρηματαγορών και της Οικονομίας και ολοκληρώνεται στις 22.00 με τους τίτλους τέλους της ενημερωτική εκπομπής «News 2.0» του Γιώργου Μελιγγώνη. Αλλά. Το κανάλι ως 24ωρης λειτουργίας οπτικοακουστικός οργανισμός από τις 22.00 και ύστερα θα συνεχίζει να έχει πρωτότυπο περιεχόμενο, κυρίως ψυχαγωγικό με επιλεγμένες ξένες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Το κανάλι συνεχίζει τη συνεργασία του με το CNBC, καθημερινά το κεντρικό δελτίο του σταθμού θα έχει σύνδεση με το αμερικανικό δίκτυο αλλά και με την Wall Street.

Τα Σαββατοκύριακα το περιεχόμενο του καναλιού θα είναι επίσης πλήρες, με «ζωντανά» -έτσι κι αλλιώς- τα δελτία ειδήσεων, και ένα ακόμη ενημερωτικό δίωρο τα… βαφτίσια του οποίου αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Μεταξύ των εκπομπών του γουίκεντ είναι το «Ανταλλακτήριο ιδεών» του Λάμπη Ταγματάρχη, η «Upασφάλιση» του Βασίλη Αγγελόπουλου με θεματολογία γύρω απο ασφαλιστικά, συνατξιοδοτικά, εργασιακά ζητήματα, η νεανικού dna ενημερωτική «Trends» για τις τάσεις στην Οικονομία, την Επιχειρηματικότητα, την Τεχνολογία μεταξύ άλλων και του κλάδου του Βιβλίου που θα παρουσιάζουν οι Άγγελος Τσατραρώνης και Οδυσσέας Γραμματικάκης.

Ο προγραμματικός σχεδιασμός του Naftemporiki TV:

ΔΕΥΤΕΡΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00 «120′ Markets»
Με τον Ανέστη Ντόκα, τα νέα από τα χρηματιστήρια και την οικονομία.

09.00 «Momentum»
Η Μάγκυ Δούση δίνει τον πρώτο «σφυγμό» της επικαιρότητας.

11.00 «Rush Hour»
Με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα.

13.00 «In Business»
Με τη Μαρία Σμιλίδου, ο κόσμος της επιχειρηματικότητας.

15.00 «Index»
Με τη Χριστίνα Κουσουνή να καταγράφει τις  νέες τάσεις σε βασικούς κλάδους της αγοράς.

16.00 «World Pulse»
Εκπομπή για τη διεθνή επικαιρότητα με τον Κώστα Καλέτσιο

18.00 Δελτίο ειδήσεων
Με τον Παύλο Πανταζόπουλο

19.00 «Ad Hoc»
Με την Αλεξία Τασούλη, εκπομπή για το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο.

20.00 «News 2.0»
Με τον Γιώργο Μελιγγώνη, η δεύτερη ματιά σε όλα τα μεγάλα θέματα.

ΣΑΒΒΑΤΟ

12.00 «Geopolitics»
Με τον Σάββα Καλεντερίδη

18.00 Δελτίο ειδήσεων
Με τη Νικόλ Ποφάντη

ΚΥΡΙΑΚΗ

11.00 «Ανταλλακτήριο Ιδεών»
Με τον Λάμπη Ταγματάρχη. Τηλεοπτικός χώρος ουσιαστικού διαλόγου.

18.00 Δελτίο ειδήσεων
Με τη Νικόλ Ποφάντη

Σταδιακά από τον Οκτώβριο το μενού του σταθμού θα εμπλουτίζεται και με άλλες εκπομπές.

