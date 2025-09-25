search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:01
25.09.2025 11:09

Η UEFA ανοίγει τον δρόμο σε Netflix και Amazon για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Champions League

25.09.2025 11:09
champions-league-monaho

Η UEFA προχωρά σε μία πρωτοποριακή κίνηση που θα προκαλέσει… ζημιές στα συνδρομητικά καναλια.

Σύμφωνα με το Bloomberg ετοιμάζεται να αναθέσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League στις πλατφόρμες του Amazon και του Netflix.

Όπως αποκάλυψε πηγή με γνώση των συζητήσεων, οι υπηρεσίες streaming θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν προσφορές που θα καλύπτουν ταυτόχρονα πολλές αγορές. Το Champions League αποφέρει αρκετά δισεκατομμύρια σε έσοδα και μέσω των δύο πλατφορμών, θα μπορεί να πάει η εικόνα και σε χώρες που τα τηλεοπτικά τους κανάλια δεν έχουν τηλεοπτικά δικαιώματα.

Θα είναι η πρώτη φορά – εφ’ όσον ολοκληρωθεί η συμφωνία που θα ισχύει από την περίοδο 2027-28 – που ένα παιχνίδι Champions League θα μεταδίδεται σε όλο τον πλανήτη.

Σύμβουλοι της UEFA στη διαδικασία είναι η Relevent Football Partners, θυγατρική της Relevent Sports, και η UC3.

Οι πλατφόρμες streaming επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε αθλητικό περιεχόμενο, αν και συνήθως εστιάζουν σε μεμονωμένα κορυφαία γεγονότα και όχι σε ολόκληρες διοργανώσεις. Η Netflix, για παράδειγμα, συμφώνησε να προβάλει το Home Run Derby του MLB και φέτος θα μεταδώσει το Christmas Gameday του NFL.

