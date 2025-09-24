Η τηλεθέαση έριξε «άγκυρα» στο «PortoLeone» την Τρίτη (23/9)

Πρεμιέρα ήταν αυτή. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η νέα δραματική σειρά εποχής «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» (Alpha) θα είχε γκελ στο τηλεοπτικό κοινό, και το διπλό επεισόδιο- «πιλότος» βρέθηκε στην κορυφή του Top 10 της ημέρας, επιβεβαίωσε η… ετυμηγορία της Nielsen.

Δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν η- επίσης με λογική ταινίας,ωςπρος τη διάρκεια- «Γη της ελιάς». Δεν θα μάθουμε αν μπορεί να σταθμιστεί το ζάπινγκ μεταξύ των δύο, πρώτων σε επιδόσεις, σειρών καθώς προβλήθηκαν ταυτόχρονα, ωστόσο τέσσερις στους δέκα που εκείνο το διάστημα ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις του είχαν μοιραστεί μεταξύ Alpha και Mega.

Τρίτο σε δυναμικότητα ήταν το «Grand Hotel» και μια θέση πιο πίσω την έκπληξη έκαναν οι αθλητικές ειδήσεις του Mega.

Στη μέση της δεκάδας των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης» και… στο καπάκι το κεντρικό δελτίο του Mega- πρώτο στην τυπολογία του.

Το «παρόν» εξακολουθεί να δίνει το «Σόι σου» στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο και μένει να δούμε στην πορεία τι πλασάρισμα θα καταφέρει η σειρά με το νέο κύκλο επεισοδίων με τον οποίο ετοιμάζεται να επανακάμψει στον Alpha.

Στο όγδοο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen διακρίθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και αναδείχθηκε ισοδύναμο με το «Live news» του Mega, ενώ το «Deal» μπορεί να είχε ολόιδια τηλεθέαση, τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία έκαναν τη διαφορά, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα, όπως πιστοποιούν και τα απόλυτα νούμερα των τηλεθεατών που τα παρακολούθησαν.

