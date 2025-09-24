search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:10
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 12:35

ΣΚΑΪ: Σαββατοκύριακα δελτίο, Δευτέρες εκπομπή η Χριστίνα Βίδου από τον Οκτώβριο

24.09.2025 12:35
vidou_2409_1920-1080_new
credit: Facebook/@Xristina Vidou

Το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ θα αναπτυχθεί πλήρως μέσα στον Οκτώβριο. Στις νέες προτάσεις του σταθμού θα είναι και η ενημερωτική εκπομπή «Η ζωή σου όλη», της Χριστίνας Βίδου, με έντονο το στοιχείο της έρευνας.

Η εκπομπή θα είναι 15ήμερη και θα εναλλάσσεται με την γνωστή από πέρσι «Prime time». Δηλαδή τη μια Δευτέρα στις 21.00 θα μεταδίδεται το «Prime time» και την άλλη Δευτέρα η «Ζωή σου όλη», με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους μέχρι τώρα προγραμματικούς σχεδιασμούς του καναλιού.

Η εκπομπή «Η ζωή σου όλη» δεν θα είναι ένα βραδινό τοκ σόου, ούτε μια ακόμη εκπομπή συνεντεύξεων-αγιογραφιών προσώπων του δημόσιου βίου ή «διασημοτήτων», όπως υποστηρίζεται, από ανθρώπους κοντά στον σταθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Η δημοσιογράφων θα κάνει συνεντεύξεις «προσωπικοτήτων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα». Συζητήσεις δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι με τον τρόπο τους, τη στάση ζωής τους έχουν κοινωνική επίδραση, ή απηχούν κοινωνικές τάσεις.

Σημαντικό στοιχείο της εκπομπής είναι η έρευνα για τη ζωή, το έργο, την συνεισφορά του εκάστοτε συνεντευξιαζόμενου με γυρίσματα και εκτός Κέντρου, όπως αυτή την περίοδο που πραγματοποιεί η Βίδου με τηλεοπτικό συνεργείο.

Διαβάστε επίσης:

Τζίμι Κίμελ: Τι είπε στην πρώτη εκπομπή μετά την «καρατόμησή» του

Σοκ για τον Πορτοσάλτε – H στιγμή που μαθαίνει ότι στην Ουάσινγκτον είναι… ελεύθερη η αφισοκόλληση

«Σέρρες»: Συγκίνηση στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου – «Απόψε λέμε αντίο και στον Πάνο που έφυγε τόσο άδικα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας

olga-kefalogianni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

kafeneio_ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε καφενείο, ένας ελαφρά τραυματίας

SIMOPOULOS_STRATOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμός για την ΔΕΘ: Επιμένει στο «όχι» ο Σιμόπουλος – Ονομαστική ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:10
mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας

olga-kefalogianni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

1 / 3