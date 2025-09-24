ΣΚΑΪ: Σαββατοκύριακα δελτίο, Δευτέρες εκπομπή η Χριστίνα Βίδου από τον Οκτώβριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ θα αναπτυχθεί πλήρως μέσα στον Οκτώβριο. Στις νέες προτάσεις του σταθμού θα είναι και η ενημερωτική εκπομπή «Η ζωή σου όλη», της Χριστίνας Βίδου, με έντονο το στοιχείο της έρευνας.
Η εκπομπή θα είναι 15ήμερη και θα εναλλάσσεται με την γνωστή από πέρσι «Prime time». Δηλαδή τη μια Δευτέρα στις 21.00 θα μεταδίδεται το «Prime time» και την άλλη Δευτέρα η «Ζωή σου όλη», με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους μέχρι τώρα προγραμματικούς σχεδιασμούς του καναλιού.
Η εκπομπή «Η ζωή σου όλη» δεν θα είναι ένα βραδινό τοκ σόου, ούτε μια ακόμη εκπομπή συνεντεύξεων-αγιογραφιών προσώπων του δημόσιου βίου ή «διασημοτήτων», όπως υποστηρίζεται, από ανθρώπους κοντά στον σταθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν.
Η δημοσιογράφων θα κάνει συνεντεύξεις «προσωπικοτήτων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα». Συζητήσεις δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι με τον τρόπο τους, τη στάση ζωής τους έχουν κοινωνική επίδραση, ή απηχούν κοινωνικές τάσεις.
Σημαντικό στοιχείο της εκπομπής είναι η έρευνα για τη ζωή, το έργο, την συνεισφορά του εκάστοτε συνεντευξιαζόμενου με γυρίσματα και εκτός Κέντρου, όπως αυτή την περίοδο που πραγματοποιεί η Βίδου με τηλεοπτικό συνεργείο.
