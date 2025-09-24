ΣΚΑΪ: Σαββατοκύριακα δελτίο, Δευτέρες εκπομπή η Χριστίνα Βίδου από τον Οκτώβριο

Το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ θα αναπτυχθεί πλήρως μέσα στον Οκτώβριο. Στις νέες προτάσεις του σταθμού θα είναι και η ενημερωτική εκπομπή «Η ζωή σου όλη», της Χριστίνας Βίδου, με έντονο το στοιχείο της έρευνας.

Η εκπομπή θα είναι 15ήμερη και θα εναλλάσσεται με την γνωστή από πέρσι «Prime time». Δηλαδή τη μια Δευτέρα στις 21.00 θα μεταδίδεται το «Prime time» και την άλλη Δευτέρα η «Ζωή σου όλη», με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους μέχρι τώρα προγραμματικούς σχεδιασμούς του καναλιού.

Η εκπομπή «Η ζωή σου όλη» δεν θα είναι ένα βραδινό τοκ σόου, ούτε μια ακόμη εκπομπή συνεντεύξεων-αγιογραφιών προσώπων του δημόσιου βίου ή «διασημοτήτων», όπως υποστηρίζεται, από ανθρώπους κοντά στον σταθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Η δημοσιογράφων θα κάνει συνεντεύξεις «προσωπικοτήτων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα». Συζητήσεις δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι με τον τρόπο τους, τη στάση ζωής τους έχουν κοινωνική επίδραση, ή απηχούν κοινωνικές τάσεις.

Σημαντικό στοιχείο της εκπομπής είναι η έρευνα για τη ζωή, το έργο, την συνεισφορά του εκάστοτε συνεντευξιαζόμενου με γυρίσματα και εκτός Κέντρου, όπως αυτή την περίοδο που πραγματοποιεί η Βίδου με τηλεοπτικό συνεργείο.

