Σοκ για τον Πορτοσάλτε – H στιγμή που μαθαίνει ότι στην Ουάσινγκτον είναι… ελεύθερη η αφισοκόλληση

Ήταν μια αναπάντεχη στιγμή. Στον αέρα του ραδιοφωνικού ΣΚΑΪ ο Άρης Πορτοσάλτε συνομιλούσε με τον Μιχάλη Ιγνατίου για τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Νέα Υόρκη και τον ΟΗΕ.

Ο Ιγνάτιου ενημερώνει για τις αφίσες που έχουν κολλήσει σε όλη την Ουάσινγκτον οι Αρμένιοι κατά του Ερντογάν. Και ο Πορτοσάλτε ρωτάει απορημένος, αν η αφισοκόλληση είναι ελεύθερη στην αμερικανική πρωτεύουσα ή… αγοράζεις χώρο για τις αφίσες.

Και κει ήρθε αυτό που λένε η… κεραμίδα: «Ελεύθερη είναι η αφισοκόλληση Άρη, για λόγους ελευθερίας έκφρασης», μια απάντηση που έκανε τον Πορτοσαλτε να καταπιεί όλα όσα έχει πει κατά καιρούς για την ανάλογη πρακτική στην Ελλάδα, επικρίνοντας βέβαια πάντα την αριστερά!

Δεν το περίμενε ποτέ ότι στη μητρόπολη του καπιταλισμού θα υπήρχε τετοια ανοχή στη διάδοση των ιδεών!! Δεν ακούνε ΣΚΑΪ μάλλον!

