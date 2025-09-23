search
23.09.2025
23.09.2025

Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε για Ρούτσι: «Θέλει φτύσιμο, είναι αλήτης» (Video)

23.09.2025 11:19
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Άρης Πορτοσάλτε σε βάρος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο δημοσιογράφος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως «τσαντιροκατάσταση» τη διαμαρτυρία του τραγικού πατέρα μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μετά την άρνηση της δικαιοσύνης να του επιτρέψει να κάνει εκταφή της σορού του παιδιού του.

«Αυτό τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει ”τσαντιροκατάσταση», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος χθες (22/9) μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι το σημείο «δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυρο, πικραμένο και πονεμένο» εννοώντας -εμμέσως πλην σαφώς- τόσο τον Πάνο Ρούτσι όσο και όλους εκείνους που εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του.

Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να μην μπορεί να κρύψει την οργή του.

«Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν;” Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και τι είναι το περιστύλιο και τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», είπε, αποχωρώντας εν εξάλλω από το πλατό.

