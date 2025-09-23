search
23.09.2025 08:32

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Ενθουσίασε η σειρά στην πρεμιέρα της – Συγκλονιστική η Πέγκυ Τρικαλιώτη

23.09.2025 08:32
seira-new

Πρεμιέρα στον Alpha έκανε η νέα σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», με το πρώτο επεισόδιο να κερδίζει το τηλεοπτικό κοινό, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα νούμερα της τηλεθέασης.

Η σειρά κατέκτησε με άνεση την πρωτιά αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό, σημειώνοντας 19,1% στο δυναμικό κοινό.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται η Θοδώρα, μια γυναίκα που χάνει απρόσμενα τον σύζυγό της Γεράσιμο (Γιώργος Χρυσοστόμου) και μένει μόνη να μεγαλώσει τις πέντε κόρες τους, έχοντας δίπλα της και τη μητέρα της. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, παραδίδει μια ερμηνεία που κόβει την ανάσα: αυθεντική, σπαρακτική, χωρίς υπερβολές, αλλά με εκείνη τη σπάνια αλήθεια που μετατρέπει τη σκηνή σε εμπειρία.

Η στιγμή που η Θοδώρα τρέχει στο ποτάμι μετά την απώλεια του άντρα της είναι ίσως η πιο δυνατή εικόνα της πρεμιέρας. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη καταφέρνει να μεταδώσει την απόγνωση, τον θυμό και την αγωνία μιας γυναίκας που βλέπει τον κόσμο της να γκρεμίζεται, μα ταυτόχρονα σπέρνει τον σπόρο της αντοχής που θα χρειαστεί για να συνεχίσει.

Οι τηλεθεατές φαίνεται πως αγκάλιασαν τη σειρά, με τους χρήστες του διαδικτύου να αποθεώνουν στα σχόλια την Πέγκυ Τρικαλιώτη για την ερμηνεία της.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 19,1%
Γη της Ελιάς – 11,2%
Φάρμα – 9,2%
Γιατί ρε πατέρα – 8,7%
Grand Hotel – 8,2%
Exathlon – 6,5%
Καλά θα πάει κι αυτό – 3,2%
Το παιδί – 3,1%
Ηλέκτρα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γη της Ελιάς – 18,4%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 18,3%
Grand Hotel – 13,4%
Γιατί ρε πατέρα – 8,9%
Φάρμα – 8%
Exathlon – 6,1%
Ηλέκτρα – 4,6%
Καλά θα πάει κι αυτό – 3,1%
Το παιδί – 2,9%

