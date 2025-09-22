Τίνα Μεσσαροπούλου: Η Άρια Καλύβα έφυγε από το Πρωινό λόγω κόντρας με Πετρογιάννη και Τεργιάκη (Video)

Τις δηλώσεις της Άριας Καλύβα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα σχολίασε η παρέα του Happy Day, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να διασαφηνίζει ότι η δημοσιογράφος δεν είχε κάποιο πρόβλημα με τον παρουσιαστή αλλά με δυο συναδέλφους της στο πάνελ.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αποκαλύψει για ποιους πρόκειται, επισημαίνοντας ότι είναι δυο άτομα με τα οποία είχε επαγγελματική κόντρα από το παρελθόν.

«Η Άρια σε καμία περίπτωση δεν εννοούσε τον Γιώργο Λιάγκα. Εννοούσε δύο ομοτράπεζούς της, συναδέλφους της. Έχει επαγγελματική κόντρα από παλιά με δύο συγκεκριμένα άτομα που παρέμειναν στο πάνελ» σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σημειώνει ότι η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης έχουν παραμείνει από την περσινή χρονιά.

«Ήταν οι άνθρωποι (σ.σ η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης) με τους οποίους ερχόταν πάρα πολύ συχνά σε κόντρα στον αέρα αλλά θεωρεί ότι δεν ήταν μόνο στον αέρα, ότι υπήρχε και κάτι παραπάνω» διευκρίνισε, τότε, η Τίνα Μεσσαροπούλου, αποκαλύπτοντας στην ουσία ότι αυτά ήταν τα δυο άτομα για τα οποία η Άρια Καλύβα αποχώρησε από το Πρωινό.

