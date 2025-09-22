search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:45
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 12:14

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η Άρια Καλύβα έφυγε από το Πρωινό λόγω κόντρας με Πετρογιάννη και Τεργιάκη (Video)

22.09.2025 12:14
mesaropoulou-kaliva-new

Τις δηλώσεις της Άριας Καλύβα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα σχολίασε η παρέα του Happy Day, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να διασαφηνίζει ότι η δημοσιογράφος δεν είχε κάποιο πρόβλημα με τον παρουσιαστή αλλά με δυο συναδέλφους της στο πάνελ.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αποκαλύψει για ποιους πρόκειται, επισημαίνοντας ότι είναι δυο άτομα με τα οποία είχε επαγγελματική κόντρα από το παρελθόν.

«Η Άρια σε καμία περίπτωση δεν εννοούσε τον Γιώργο Λιάγκα. Εννοούσε δύο ομοτράπεζούς της, συναδέλφους της. Έχει επαγγελματική κόντρα από παλιά με δύο συγκεκριμένα άτομα που παρέμειναν στο πάνελ» σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σημειώνει ότι η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης έχουν παραμείνει από την περσινή χρονιά.

«Ήταν οι άνθρωποι (σ.σ η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης) με τους οποίους ερχόταν πάρα πολύ συχνά σε κόντρα στον αέρα αλλά θεωρεί ότι δεν ήταν μόνο στον αέρα, ότι υπήρχε και κάτι παραπάνω» διευκρίνισε, τότε, η Τίνα Μεσσαροπούλου, αποκαλύπτοντας στην ουσία ότι αυτά ήταν τα δυο άτομα για τα οποία η Άρια Καλύβα αποχώρησε από το Πρωινό.

Διαβάστε επίσης:

Apple TV+: Τζουντ Λο, Τζάστιν Θερού και Άντριου Γκάρφιλντ σε σειρά που «ξεπήδησε» από podcast

Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

Καλύβα για «Πρωινό»: «Έφτασαν να πυροβολούν τα πόδια τους, αλλά το κάρμα είναι μια ανελέητη σκύλα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

army_drills_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:45
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

1 / 3