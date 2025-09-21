Καλύβα για «Πρωινό»: «Έφτασαν να πυροβολούν τα πόδια τους, αλλά το κάρμα είναι μια ανελέητη σκύλα»

Για την περσινή της συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Πρωινό» αλλά και για το νέο της τηλεοπτικό βήμα στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου μίλησε η Άρια Καλύβα στo Mega.

Η δημοσιογράφος είπε πως αποχώρησε από την εκπομπή του ΑΝΤ1 για προσωπικούς λόγους, μίλησε όμως με τα καλύτερα λόγια για τον παρουσιαστή.

«Είδα όλες τις εκπομπές, μου άρεσε το “Πρωινό”, μου αρέσει ο Γιώργος, είναι ένας θυελλώδης τηλεοπτικός έρωτας και θα παραμείνει. Μου λείπει τηλεοπτικά αλλά η ζωή κάνει κύκλους. Κύκλοι κλείνουν, άλλοι ανοίγουν. Ποτέ δε ξέρεις πού μπορεί να ξαναβρεθούμε. Θα χαρώ αν πάει καλά, του αξίζει. Είναι ένας μεγάλος πρωταγωνιστής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο», ανέφερε αρχικά.

«Ήταν προσωπικοί οι λόγοι, δεν αφορούν στον Γιώργο σε καμία περίπτωση, αλλά σε άλλους παράγοντες, οι οποίοι τελικά λειτούργησαν υπονομευτικά στην αρχή, έφτασαν να πυροβολούν τα πόδια τους και επειδή το κάρμα είναι μια “ανελέητη σκύλα”, πήραν τελικά τη θέση που τους αξίζει. Μια ανανέωση πάντα κάνει καλό σε όλους, τον Γιώργο τον θαυμάζω. Μου αρέσει πολύ ο τηλεοπτικός του εαυτός. Δεν συνηθίζω να κάνω φίλους από το εργασιακό μου περιβάλλον», πρόσθεσε.

Ο Καλλιακμάνης, ο Μπαλάσκας και το …«κοριτσάκι»

«Ξεχωρίζω τη Δέσποινα Καμπούρη, είναι καλόψυχο παιδί και ένα φρέσκο πλάσμα. Πρέπει να υπάρχουν Στ. Μπαλάσκας και Γ. Καλλιακμάνης στο τηλεοπτικό τοπίο όμως, ο τηλεοπτικός λόγος είναι διαφορετικός από μια συζήτηση στον καναπέ του σπιτιού μας ή σε ένα καφενείο. Θα τον συμβούλευα τον Στ. Μπαλάσκα να ανοίξει και ένα λεξικό έτσι ώστε να βελτιώσει την ομιλία του. Δεν μου αρέσει που απευθύνεται σε κυρίες συναδέλφους και τις αποκαλεί “κοριτσάκι”. Κοριτσάκια δεν υπάρχουν, έχεις κυρίες απέναντι σου και πρέπει να φέρεσαι σεμνά, ταπεινά και με αξιοπρέπεια».

«Και ο Καλλιακμάνης και ο Μπαλάσκας πρέπει να υπάρχουν στο τηλεοπτικό σκηνικό γιατί πλέον έχουν εξελιχθεί σε τηλεοπτικούς αστέρες και είναι χρήσιμοι», πρόσθεσε η Άρια Καλύβα.

Για το νέο επαγγελματικό βήμα της, η δημοσιογράφος είπε: «Ήθελα να συνεργαστώ με την Τατιάνα. Έκανε την πρόταση, ανταποκρίθηκα, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ελπίζουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η Τατιάνα είναι η ίδια η τηλεόραση, εργάζεται σκληρά και εκείνη και η ομάδα. Είναι ήρεμη δύναμη».

«Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα από όσα έχω πει στον τηλεοπτικό αέρα. Προφανώς δεν ευθύνομαι εγώ γι’ αυτά που λέω αλλά οι άλλοι όπως τα αντιλαμβάνονται», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Καλύβα για Πρωινό: «Έφτασαν να πυροβολούν τα πόδια τους, αλλά το κάρμα είναι μια ανελέητη σκύλα»

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη – Χρηστίδου

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)