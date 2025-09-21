Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Τα ανοιχτά θέματα με τον σουλτάνο”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Ειδικές αποστολές στη Νέα Υόρκη”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μυστικά και παγίδες για επιστροφή ενοικίου”
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Στην κόψη του ξυραφιού ο Κυριάκος!”
ΕΣΤΙΑ: “Πήγαν να “δώσουν” το Αιγαίο με “προσωρινά μέτρα διευθέτησης!”
Real news: “Ερντογάν σε …νευρική κρίση”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Το ναρκοπέδιο και το παζάρι”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Παράταση για αυθαίρετα , ημιυπαίθριους”
ΚONTRA: “Σε κατάσταση ομηρίας οδηγείται ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Στήνουν καθεστώς στη Δικαιοσύνη”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Εκτός βάθρου ο Μητσοτάκης”
Documento: “Έκλεψαν εκατομμύρια βαφτίζοντας το σιτάρι ντομάτα”
