Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Θανάσης Πάτρας εντάσσεται και επίσημα στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN.
Η ανακοίνωση έγινε, από τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».
Η εκπομπή του Θανάση Πάτρα προορίζεται για το slot 14:00-15:45, αμέσως μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΟΡΕΝ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι ψυχαγωγική.
Διαβάστε επίσης:
Τηλεθέαση Παρασκευής: Η πρεμιέρα του GNTM και η μάχη με Μουρμούρα και Σόι σου
Σίσσυ Χρηστίδου: Γέμισε λουλούδια το πλατό στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» – Το ανανεωμένο πλατό και το νέο look (Video)
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.