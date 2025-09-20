Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

Ο Θανάσης Πάτρας εντάσσεται και επίσημα στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN.

Η ανακοίνωση έγινε, από τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η εκπομπή του Θανάση Πάτρα προορίζεται για το slot 14:00-15:45, αμέσως μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΟΡΕΝ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι ψυχαγωγική.

