20.09.2025 10:04

Σίσσυ Χρηστίδου: Γέμισε λουλούδια το πλατό στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» – Το ανανεωμένο πλατό και το νέο look (Video)

20.09.2025 10:04
xristidou

Με το «Καλημέρα καινούρια μου αγάπη» της Άννα Βίσση υποδέχτηκε για 5η σεζόν το τηλεοπτικό κοινό η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια έκανε πρεμιέρα στο ανανεωμένο πλατό του Mega, με νέο look, ακολουθούμενη από τους συνεργάτες της.

«Καλημέρα, καλημέρα!» είπε με ενθουσιασμό στους τηλεθεατές και στην ομάδα της, δίνοντας το σύνθημα για μια δυνατή τηλεοπτική σεζόν.

Άπαντες πήραν θέση κι εκείνη σχολίασε το άγχος της πρεμιέρας που δεν φεύγει ποτέ. «Αυτό το άγχος δεν περνάει ποτέ, λες και το κάνεις πρώτη φορά», είπε χαρακτηριστικά, ρωτώντας τους συνεργάτες της πώς πέρασαν το καλοκαίρι.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όταν η Σίσσυ έλαβε τρεις ανθοδέσμες: μία από τον αδερφό της, μία από τον πατέρα της και μία από τον Νίκο Κοκλώνη.

