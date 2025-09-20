Τηλεθέαση Παρασκευής: Η πρεμιέρα του GNTM και η μάχη με Μουρμούρα και Σόι σου

Συμπαθητικά νούμερα τηλεθέασης κατέγραψε το GNTM το βράδυ της Παρασκευής.

Το ριάλιτι μόδας, που επέστρεψε ανανεωμένο στο Star, πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με ελάχιστη διαφορά από τη Μουρμούρα και στο γενικό σύνολο από το Σόι Σου.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

GNTM – 14,8%

Μουρμούρα – 14,6%

Το Σόι Σου – 14,1%

Είσαι το Ταίρι μου – 11,1%

Exathlon – 5,9%

Το Δίχτυ – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

GNTM – 12,9%

Το Σόι Σου – 12,2%

Είσαι το Ταίρι μου – 11,5%

Μουρμούρα – 11,4%

Exathlon – 9%

Το Δίχτυ – 5,2%

