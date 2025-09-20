search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 12:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 11:54

Τηλεθέαση Παρασκευής: Η πρεμιέρα του GNTM και η μάχη με Μουρμούρα και Σόι σου

20.09.2025 11:54
gntm

Συμπαθητικά νούμερα τηλεθέασης κατέγραψε το GNTM το βράδυ της Παρασκευής.

Το ριάλιτι μόδας, που επέστρεψε ανανεωμένο στο Star, πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με ελάχιστη διαφορά από τη Μουρμούρα και στο γενικό σύνολο από το Σόι Σου.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
GNTM – 14,8%
Μουρμούρα – 14,6%
Το Σόι Σου – 14,1%
Είσαι το Ταίρι μου – 11,1%
Exathlon – 5,9%
Το Δίχτυ – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

GNTM – 12,9%
Το Σόι Σου – 12,2%
Είσαι το Ταίρι μου – 11,5%
Μουρμούρα – 11,4%
Exathlon – 9%
Το Δίχτυ – 5,2%

Διαβάστε επίσης:

Σίσσυ Χρηστίδου: Γέμισε λουλούδια το πλατό στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» – Το ανανεωμένο πλατό και το νέο look (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Απορρίφθηκε η αγωγή των 15 δισ. του Τραμπ κατά των New York Times

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super market 65- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 πολίτες λένε «ναι» στη δημιουργία Αρχής προστασίας του καταναλωτή

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Άμεση αύξηση του εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων»

patras
MEDIA

Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

harvard 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στο Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: ««Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι’ αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 12:49
super market 65- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 πολίτες λένε «ναι» στη δημιουργία Αρχής προστασίας του καταναλωτή

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Άμεση αύξηση του εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων»

patras
MEDIA

Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

1 / 3