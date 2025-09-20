Ράνια Τζίμα για Γαβριήλ Σακελλαρίδη: «Από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί μας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς» (Video)

Για την περιπέτεια της υγείας του συζύγου της, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, μίλησε η Ράνια Τζίμα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, αποκάλυψε πως ο πρώην βουλευτής αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του με αποτέλεσμα να επισκεφτούν άμεσα το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και να αποφύγουν τα χειρότερα.

«Δόξα τω Θεώ τώρα είμαστε καλά. Ήταν πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στη δυσκολία του. Ο Γαβριήλ τρέχει, οπότε μπόρεσε να καταλάβει τη διαφορά στο σώμα του και τον οργανισμό του. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε. Ο ίδιος παρατήρησε τον εαυτό του και δεν το προσπέρασε. Το φετινό καλοκαίρι πολύ δύσκολα γεγονότα συνέβησαν. Νέοι άνθρωποι με αιφνιδιαστικές εξελίξεις» ανέφερε αρχικά η Ράνια Τζίμα.

«Εγώ ήμουν υπέρμαχος της ιδέας ότι εάν αισθανθεί καλύτερα, να μιλήσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που επικοινώνησαν και από τον πολιτικό κόσμο. Πρέπει να επικοινώνησε μαζί μας το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένα γλυκό πράγμα, ανθρώπινο αυτό που συνέβη. Και λέω “κοίτα να δεις, δεν το έχουμε χάσει τελείως”. Από τους πρώτους που επικοινώνησε μαζί μας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν μια καλή στιγμή μέσα στη δυσκολία και τους ευχαριστώ πολύ», δήλωσε η Ράνια Τζίμα.

Για το αν φοβήθηκε, απάντησε: «Θες κάποιες μέρες να το μεταβολίσεις όλο αυτό και να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Ο ένας περνάει τη δυσκολία και ο άλλος προσπαθεί να στηρίξει διάφορα πράγματα. Θες αρκετές μέρες για να δεις τι συνέβη».

»Φοβήθηκα λελογισμένα. Αισθάνθηκα ασφάλεια γιατί ήμασταν εγκαίρως στο Ωνάσειο. Οι Έλληνες γιατροί είναι αδιανόητα καλοί γιατροί. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο Ωνάσειο και μετά αισθάνθηκα ασφάλεια. Πρέπει όλοι τέτοιες καταστάσεις να τις βλέπεις σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Να κάνεις ένα restart, να κάνεις τις αλλαγές που χρειάζονται. Αλίμονο αν φτάσουμε στο σημείο να βάλουμε στίγμα σε καρδιολογική πάθηση», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το πώς ένιωσε ο σύζυγός της και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, αποκάλυψε: «Ένιωσε σαν κράμπα στο στήθος».

Διαβάστε επίσης:

Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

Τηλεθέαση Παρασκευής: Η πρεμιέρα του GNTM και η μάχη με Μουρμούρα και Σόι σου

Σίσσυ Χρηστίδου: Γέμισε λουλούδια το πλατό στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» – Το ανανεωμένο πλατό και το νέο look (Video)