search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 00:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 22:32

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ωνάσειο

10.09.2025 22:32
sakellaridis 543- new

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που νοσηλεύεται από το πρωί της Τετάρτης.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επιτυχημένη.

Αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου: Όχι άλλοι εμπορικοί πόλεμοι στις πλάτες των αγροτών μας

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

Μητσοτάκης στο Χαϊδάρι: «Ραντεβού στις κάλπες στις εκλογές του 2027» – Η αναφορά σε Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania slobenia 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εurobasket 2025: Με ανατροπή η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία προκρίθηκε στα ημιτελικά – Επικράτησε με 99-91 της Σλοβενίας

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

nepal 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κινηματογραφικές αποδράσεις αξιωματούχων με ελικόπτερα για να γλιτώσουν από την οργή του πλήθους (Video)

starmer hertsog- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα.. τσούγκρισαν Στάρμερ και Χέρτσογκ στη Ντάουνιγκ Στριτ: Ειπώθηκαν σκληρά πράγματα, είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στον Economist: Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο «όραμα» Ντράγκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 00:18
germania slobenia 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εurobasket 2025: Με ανατροπή η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία προκρίθηκε στα ημιτελικά – Επικράτησε με 99-91 της Σλοβενίας

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

nepal 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κινηματογραφικές αποδράσεις αξιωματούχων με ελικόπτερα για να γλιτώσουν από την οργή του πλήθους (Video)

1 / 3