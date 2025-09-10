Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ωνάσειο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που νοσηλεύεται από το πρωί της Τετάρτης.
Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επιτυχημένη.
Αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή.
