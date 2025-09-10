Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ωνάσειο

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που νοσηλεύεται από το πρωί της Τετάρτης.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επιτυχημένη.

Αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου: Όχι άλλοι εμπορικοί πόλεμοι στις πλάτες των αγροτών μας

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

Μητσοτάκης στο Χαϊδάρι: «Ραντεβού στις κάλπες στις εκλογές του 2027» – Η αναφορά σε Τσίπρα