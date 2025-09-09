Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Η κραυγή αγωνίας του πνευμονολόγου που έσωσε 95χρονη – Εάν δεν προκηρυχθεί θέση το τμήμα θα κλείσει»

Την περασμένη Κυριακή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε στο Χ μια επιστολή από την εγγονή μιας 95χρονης γιαγιάς η οποία ευχαριστούσε δημόσια τους γιατρούς του Πνευμονολογικού Τμήματος στο Βοστάνειο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, που της έσωσαν τη ζωή καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Μαλιστα ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει στην ανάρτησή του, αυτή την επιστολή «ως παράσημο για την υγεία». Και πράγματι είναι.

«Δημοσιεύω, άνευ προσωπικών στοιχείων αυτό το μνμ, ως άλλο ένα παράσημο για το ΕΣΥ: Πνευμονιλογικό τμήμα!!! Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης!

Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ σε όλους τους νοσηλευτές και γιατρούς του πνευμονολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης!!!

Πάλεψαν για να κρατήσουν στη ζωή τη γιαγιά μου 95 ετών, όπως θα πάλευαν για έναν νέο άνθρωπο! Είδα τη γιαγιά μου να “φεύγει” ενώ οι γιατροί και νοσηλευτές, με Πίστη, ίδρωναν για να την επαναφέρουν!

Μέσα στην ένταση της καθημερινότητας, έμειναν ευγενικοί, χαμογελαστοί και πρόθυμοι να κάνουν την γιαγιά να αισθανθεί ήρεμα, όμορφα και να της δώσουν κουράγιο! Να μας εξηγήσουν.. να μιλήσουν!

Η γιαγιά αυτή τη στιγμή είναι καλά (δεδομένων των συνθηκών) και αύριο με το καλό Πρώτα ο Θεός επιστρέφουμε στο σπίτι μας!

Συγχαρητήρια στους Ανθρώπους αυτού του τμήματος! Η ύπαρξη του νοσοκομείου μας είναι ουσιαστική!

Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα λόγω μικρών εξαιρέσεων που έτσι κι αλλιώς παντού υπάρχουν και να να μπαίνουμε και εμείς στη θέση των γιατρών και των νοσηλευτών πριν τους κρίνουμε γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί και δίνουν εκτός από τους προσωπικούς τους αγώνες και όλους τους δικούς μας!!! Ένα χειρόγραφο ευχαριστήριο της γιαγιάς….».

Ωστόσο ένα από τα σχόλια που ακολούθησαν κάτω από την ανάρτηση του υπουργού, ανέδειξε την σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στα περιφερειακά νοσοκομεία.

Το σχόλιο έκανε ο πνευμονολόγος του τμήματος που έσωσε τη ζωή της 95χροης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στο Βοστάνειο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, ο οποίος εξηγεί πως είναι λίγους μήνες πριν τη συνταξιοδότηση.

Μάλιστα ο δεύτερος πνευμονολόγος, από τους τέσσερις που έχει το τμήμα, είναι 64 ετών και ο Χατζηγιάννης χαρακτηρίζει τον συνάδελφό που είναι δυο χρόνια μικρότερος «λυκόπουλο» κάνοντας φυσικά μαύρο χιούμορ:

«Αν δεν προκηρυχθεί θέση το πιθανότερο είναι πως το Τμήμα θα κλείσει», επισημαίνει ο γιατρός, τονίζοντας πως το αίτημα έχει κατατεθεί επανειλημμένως και η απάντηση του υπουργού προς τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου ήταν να παραταθεί η θητεία των δύο πνευμονολόγων στο νοσοκομείο.

«Στα 67 και βάλε δεν είναι τόσο εφικτό να σε ξυπνάνε στις 4 τα ξημερώματα», απάντησε ειρωνικά ο πνευμονολόγος.

Μάλιστα με χθεσινή του ανάρτηση ο γιατρός επισημαίνει ότι ακόμα περιμένει απάντησή από τον υπουργό:

«Περιμένω ακόμα την απάντηση του υπουργού σε αυτό που έγραψα κάτω από την ανάρτηση του. Κενή οργανική θέση γιατρού Πνευμονολόγου υπάρχει, πλην όμως ΔΕΝ έχει προκηρυχθεί εδώ και χρόνια, δεν γνωρίζω το γιατί.

Ο χρόνος τελειώνει! Με δύο κοντά στη σύνταξη γιατρούς στους τέσσερις (που τα κάνουν όλα και συμφέρει…), κλινική είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να συνεχίσει να υφίσταται!»

