Δεν φοβάται τελικά ο Άδωνις Γεωργιάδης – Θα πάει στο νοσοκομείο Δράμας μετά από πρόσκληση των γιατρών

Αλλάζει ρότα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας, μετά την ακύρωσή της διότι όπως είχε καταγγείλει, δέχθηκε απειλές.

Τώρα, λοιπόν, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι αποδέχεται επίσημα την πρόσκληση του Συλλόγου Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας για επίσκεψη στον χώρο του νοσοκομείου. Σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για ειλικρινή διάθεση επίλυσης των προβλημάτων και ευχαριστεί τους γιατρούς για την εμπιστοσύνη.

Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας. Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις)… pic.twitter.com/MBrokrWaUK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Μετά την έντονη συζήτηση που είχα στην Βουλή, παρέλαβα στο γραφείο μου αυτήν την ευγενική πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας. Όπως με πληροφόρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και ο έτερος Σύλλογος των Εργαζομένων (που είχε διοργανώσει τις συγκεντρώσεις) ζητά την επίσκεψη μου και άπαντες εγγυώνται την ειρήνη κατά την επίσκεψη μου αυτή.

Φυσικά και την αποδέχομαι και την προγραμματίζω άμεσα. Εγώ ούτως ή αλλως ήθελα και να πάω και το θεωρούσα σημαντικό. Κάποιοι ανεγκέφαλοι με εμπόδισαν δια της βίας. Και θα πάω λοιπόν και θα βρούμε λύσεις.

Υγ: ιδιαιτέρως ευχαριστώ το Σύλλογο για την δημόσια αναγνώριση του, των πραγματικών μου προσπαθειών και της αληθινής μου βούλησης να βρω λύσεις στα προβλήματα. Με τέτοια πνεύμα καλοπιστίας θα πάμε το ΕΣΥ μπροστά όλοι μαζί.»

Η πρόσκληση των γιατρών

«Προς τον Υπουργό Υγείας, κο Άδωνι Γεωργιάδη,

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Μετά από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και λόγω της ακύρωσης της επίσκεψής σας στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και της αναφοράς από μέρους σας ότι θα μας επισκεφθείτε μόνο με επίσημη πρόσκληση από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου που να εγγυάται την ασφάλειά σας, εμείς, ως Σύλλογος Ιατρών Νοσοκομείου Δράμας, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να σας προσκαλέσουμε να επισκεφθείτε άμεσα το Νοσοκομείο μας.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου μας περιμέναμε την επίσκεψή σας με ιδιαίτερη αγωνία εδώ και πολύ καιρό, έπειτα από την πολύ επιτυχημένη και εποικοδομητική συνάντηση που είχε το διοικητικό μας συμβούλιο μαζί σας στο Υπουργείο τον Φεβρουάριο του παρόντος έτους, ώστε να συζητήσουμε μαζί σας, δια ζώσης στο Νοσοκομείο μας, όλα τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για να βρούμε μαζί σας επιτέλους άμεση λύση, αφού γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που επιθυμείτε και εσείς για το Νοσοκομείο μας.

Θεωρούμε ότι είναι άδικο για εμάς τους γιατρούς του Νοσοκομείου που σας αναμέναμε σύσσωμοι ειρηνικά να μην έχουμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε και να σας δείξουμε επί τόπου όλα μας τα προβλήματα. Η καθημερινότητά μας έχει γίνει αβάσταχτη και οι συνθήκες εργασίας μας δυσμενείς. Το Νοσοκομείο μας εκπέμπει σήμα κινδύνου και αυτό επηρεάζει τόσο τη δική μας σωματική και ψυχική ευρωστία, όσο και των ασθενών μας, οι οποίοι είναι τελικοί αποδέκτες όλων των παθογενειών.

Με βαθιά ελπίδα ότι θα έχουμε σύντομα απάντησή σας για την ημερομηνία επίσκεψής σας, για να συζητήσουμε δια ζώσης στο Νοσοκομείο μας, όπως είχαμε κάνει και στο Υπουργείο πριν λίγους μήνες, σας εγγυόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ομαλή πορεία της επίσκεψής σας στο χώρο του Νοσοκομείου μας.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου μας επιθυμούμε μόνο να λύσουμε ειρηνικά όλα τα προβλήματα, τα δικά μας και των ασθενών μας, γιατί παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.»

Τα χρόνια προβλήματα του νοσοκομείου Δράμας

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε ακυρώσει την τελευταία στιγμή την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας, επικαλούμενος τη «θερμή» υποδοχή, που θα του επιφύλατταν οι υγειονομικοί, αλλά και φορείς της πόλης, ωστόσο το νοσοκομείο εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πλέον προβληματικά της χώρας.

Όπως πολλά άλλα, το νοσοκομείο της Δράμας έχει κυρίως θέμα έλλειψης προσωπικού, αλλά εδώ πρόκειται για δραματική κατάσταση. Ειδικά η παθολογική κλινική είναι απογυμνωμένη – με μία μόνιμη μόνο, την διευθύντρια – παρά τις προκηρύξεις για 5 θέσεις που έχουν βγει στον αέρα, ακόμα και η τελευταία.

Είναι δε παροιμιώδης η αδυναμία του υπουργείου Υγείας να στελεχώσει την παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Σε βαθμό, που υγειονομικοί και άλλοι παράγοντες αναρωτιούνται τι συμβαίνει.

Ειδικά όταν τόσο ο δήμος, όσο και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν εγκρίνει κονδύλια, ως κίνητρα για τους παθολόγους που θα δεχθούν να υπηρετήσουν στη Δράμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δήμος διαθέτει 1.500 ευρώ και περίπου άλλα τόσα η Περιφέρεια, έστω κι αν δεν είναι άμεσα σε χρήμα: Πρόκειται για ποσά που προβλέπονται για κατοικία και σούπερ μάρκετ και διατίθενται απευθείας σε αυτές τις ανάγκες.

Το πρόβλημα αυτό θα ήταν από τα κεντρικά που θα συζητούσαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αν γινόταν η επίσκεψη. Αλλά και χωρίς την επίσκεψη το πρόβλημα είναι εκεί, απαιτεί λύση και ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση εξεύρεσης αυτής της λύσης.

Κόντρα Γεωργιάδη – Νικολαΐδη στη Βουλή για το νοσοκομείο Δράμας

Εν τω μεταξύ, σφοδρή αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Τάσος Νικολαϊδης στον απόηχο των επεισοδίων της περασμένης εβδομάδας στο νοσοκομείο Δράμας που οδήγησαν στην ακύρωση της επίσκεψης του υπουργού Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλούμενος τα όσα αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου εργαζομένων μίλησε για απειλές σε βάρος του και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ ότι επικρότησε τα επεισόδια. «Κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα και μετά φυτέψτε μια εννιάρα σφαίρα στο κρανίο της σαύρας που θα έρθει», έχει αναρτηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Απέρριψε ο Τάσος Νικολαΐδης ότι επικρότησε τα επεισόδια, τονίζοντας πως κι εκείνος τα καταδίκασε. «Εσείς θα τρώγατε τη σφαίρα στο κεφάλι και είναι στη θέση του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης; Θα έπρεπε να είχε φύγει εάν κινδυνεύει ο υπουργός Υγείας», υποστήριξε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε. «Εγώ προκήρυξα 20 θέσεις για το νοσοκομείο Δράμας και πήγα να δω τι γίνεται με την παθολογική και αυτοί έλεγαν πως θέλουν να μου φυτέψουν σφαίρα. Και το ΠΑΣΟΚ Δράμας έβγαλε ανακοίνωση υπέρ τους. Το ΠΑΣΟΚ το επικρότησε όλο αυτό. Είχατε τα μούτρα ως ΠΑΣΟΚ Δράμας και δεν ντραπήκατε την ιστορία σας με όσα συνέβησαν στα μνημόνια», είπε και δήλωσε έκπληκτος από τα λεγόμενα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καθώς –όπως είπε- το ΠΑΣΟΚ Δράμας μιλά για προσχηματική αποχώρησή του.

«Αφήστε τις υποκρισίες. Θέλετε να είστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Δεν θα αφήσω έτσι την υποκρισία σας. Να πάτε στους τραμπούκους και να τους πείτε να σταματήσουν τους τραμπουκισμούς», είπε και πρόσθεσε πως θα επισκεφθεί το υπουργείο εάν του απευθύνει πρόσκληση ο σύλλογος εργαζομένων και του εγγυηθεί πως δεν θα γίνει κάποιο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: «Η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές» – Πώς σχολίασε τον Τσίπρα (Video)

Νέο κόμμα έκανε ο βάνδαλος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος – «Ελληνικός Παλμός» το όνομά του

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Νικολαϊδη στη σκιά της «θερμής» υποδοχής στη Δράμα και της ακύρωσης της επίσκεψης του υπουργού