Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: «Η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές» – Πώς σχολίασε τον Τσίπρα (Video)

«Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που φορολογεί. Θα το κάνει με βάση την οικογένεια, με βάση την ηλικία για τους νέους. Αλλάζουμε την φιλοσοφία μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση δεν περιέλαβε το θέμα της ακρίβειας στο πακέτο με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και τα μέτρα γίνονται 2,5 δισ. το 2027. Το 1,76 δισ. είναι το απώτατο όριο. Θα θέλαμε να έχουμε χώρο να κάνουμε κι άλλα πολλά πράγματα; Θα θέλαμε αλλά ο χώρος αυτός δεν υπάρχει».

Σε σχέση με τον ΦΠΑ, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ φτάνει στον πολίτη μόλις το 19%. Έχουμε ένα δίλημμα. Εμείς διαλέγουμε να κάνουμε την μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης. Διαλέγουμε να πάμε απευθείας μέσω της φορολογίας εισοδήματος σε τρίτεκνους, πολυτέκνους, οικογένειες με παιδιά, νέους σε όλη την χώρα, παρά να διαμεσολαβηθούν, διότι όπως λέει η Τράπεζα της Ελλάδας φτάνει μόνο το 19% εν τέλει στους καταναλωτές».

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε: «Η αντιπολίτευση μπέρδεψε την ευρωπαϊκή οδηγία και έλεγε ότι είναι υποχρέωση και μετά κατάλαβαν ότι είναι δυνατότητα».

«Έχουμε μία ευρωπαϊκή οδηγία που επιτρέπει την μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διότι τα ξεχωρίζει. Είχαμε ήδη κάποια νησιά σε χαμηλό ΦΠΑ. Όμως δεν μπορείς να έχεις την Χίο και όχι τα Ψαρά που είναι δίπλα. Εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε και τις επιχειρήσεις περισσότερο γιατί ανήκουν σε ντόπιους. Είναι Ακρίτες, είναι άνθρωποι που ζουν στα σύνορα και πρέπει να τους στηρίξουμε παραπάνω» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

Στην συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξήγησε ότι «η φορολογία εισοδήματος αφορά και τους αγρότες. Αφορά όλους τους Έλληνες. Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες. Όλοι θα δουν τον εαυτό τους στα μέτρα. Για τις επιχειρήσεις έχουμε κάνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, από την μείωση του φόρου από 28% σε 22%, στην μείωση του φόρου μερισμάτων από 15% σε 5%, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων στην ιστορία της χώρας».

«Κάθε χρόνο μετά την ΔΕΘ όλοι μιλάνε για σκόρπια μέτρα, πολλά πράγματα για πολλούς χωρίς κεντρικό αφήγημα. Ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής αυτής της κυβέρνησης θα παραδεχθεί ότι εδώ είχαμε ένα συμπαγές αφήγημα, μία κεντρική λογική σε αυτά τα μέτρα, και τελείως στοχευμένη, διότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα εθνικό θέμα (το δημογραφικό). Δεν ισχυριζόμαστε ότι μία φορολογική μεταρρύθμιση το θεραπεύει. Αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση το αναγνωρίζει. Ίσως ετεροχρονισμένα.

Η Ελλάδα αλλάζει από σήμερα, από όταν θα ψηφίσουμε τα μέτρα, τον τρόπο που φορολογεί. Θα το κάνει με βάση την οικογένεια, με βάση την ηλικία για τους νέους. Αλλάζουμε την φιλοσοφία μας. Μακάρι να μπορούσε κανείς να τα κάνει όλα. Οι πολιτικοί που ήρθαν σε αυτή την χώρα και ζήτησαν να τα κάνουν όλα, είδαμε εν τέλει τι έκαναν. Δεν θα πω ότι δεν έκαναν τίποτα. Θα πω ότι έκαναν κακό. Άκουσα το περασμένο Σαββατοκύριακο μία νέα έννοια να αναδύεται από τον κ. Τσίπρα, την έννοια του πατριωτικού φόρου. Η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές όχι πατριωτικούς φόρους, διότι διαπιστώσαμε από την ιστορία μας ότι όσοι είπαν για πατριωτικούς φόρους δεν τίμησαν την πρώτη λέξη από τις δύο» τόνισε ακόμη ο κ. Πιερρακάκης.

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί «τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας», ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως «το κοστολογήσαμε αυτό το μέτρο και κάνει 400 εκατ. ευρώ για την επόμενη χρονιά. Η μείωση των συντελεστών, όπως κάνουμε εμείς, κάνει 1,6 δισ. Αυτό που κάναμε είναι τετραπλάσιο. Τα λόγια παίζουν έναν ρόλο, αλλά τον πολύ σημαντικότερο ρόλο τον παίζουν οι πράξεις. Ο κόσμος θα το δει στους λογαριασμούς τους από 1 Ιανουαρίου 2026. Θα φανεί ποια είναι η αξία αυτών των μέτρων και ποια είναι η στόχευση. Είναι πολύ σημαντικό για λόγους δικαιοσύνης να υπάρχει στόχευση».

Η ατάκα για τον Τσίπρα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επέλεξε μία φράση του Μαρξ για να σχολιάσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα την περασμένη Παρασκευή.

«Δεν δημιουργεί κανένα άγχος ο κ. Τσίπρας. Εγώ έχω διαβάσει Μαρξ αν και υπουργός Οικονομικών κεντροδεξιάς κυβέρνησης. Ο Μαρξ λέει μία πάρα πολύ ωραία φράση “Την πρώτη φορά ως τραγωδία, την δεύτερη ως φάρσα”. Την υιοθετώ λοιπόν αυτή την φράση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

