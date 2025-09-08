search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

08.09.2025 11:25

Τι ακριβώς ισχύει με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τον ΦΠΑ

08.09.2025 11:25
euro_money_new

Μεγάλη συζήτηση άρχισε από χθες όταν ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερώτηση σχετικά με Οδηγία της ΕΕ για μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη και για κίνδυνο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν γνωρίζει το θέμα.

Στη συνέχεια πηγές του ΥΠΟΙΚ επισήμαναν ότι «η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών» προσθέτοντας ότι οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί.

Τελικά, όμως τι ισχύει; Την απάντηση έδωσε στο Facebook ο γνωστός νομικός Αντύπας Καρίπογλου, ο οποίος σημείωσε ότι «επειδή οι πάντες, από τον πρωθυπουργό και τις πηγές του ΥΠΟΙΚ μέχρι την αντιπολίτευση και από τους υποστηρικτές μέχρι τους αντιπάλους της κυβέρνησης, έχουν μπλέξει τα μπούτια τους:

Υπάρχει ζήτημα παραπομπής της Ελλάδας για την μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2022/542 που προβλέπει την δυνατότητα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες.

Δεν υπάρχει ζήτημα υποχρέωσης της Ελλάδας να επιβάλει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.

Οι μεν κυβερνητικοί λένε σωστά ότι δεν έχουν υποχρέωση να μειώσουν τους συντελεστές αλλά αποκρύπτουν ότι δεν έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία που επιτρέπει την επιβολή μειωμένων συντελεστών και ότι έχει τεθεί προθεσμία για την ενσωμάτωσή της αλλιώς θα παραπεμφθεί η Ελλάδα, οι δεν αντικυβερνητικοί σωστά λένε ότι η Ελλάδα απειλείται με παραπομπή αν δεν ενσωματώσει την οδηγία για δυνατότητα μειωμένων συντελεστών, αλλά αποκρύπτουν ή αγνοούν ότι η οδηγία δεν τους επιβάλλει.

Edit: οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο Τελωνειακό Κώδικα που ήδη ψηφίστηκε, οπότε προφανώς η διαδικασία παραπομπής δεν θα προχωρήσει».

