ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές υπουργείου Οικονομικών: Καμία μείωση στο ΦΠΑ, προεραιτική η οδηγία της Κομισιόν

«Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Αυτό απαντά το υπουργείο Οικονομικων σε ερώτηση που έγινε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη «μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα καθώς και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Σύμφωνα με πηγές από το οικονομικό επιτελείο, στη πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει.

«Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών» αναφέρουν.

Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί.

