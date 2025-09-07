ΣΥΡΙΖΑ: «Σε κάθε του παρουσία ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της. Σε κάθε του παρουσία ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωση του για τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ.
«Κι αυτό γιατί», όπως σημειώνει:
Καταλήγοντας, τονίζουν από την Κουμουνδούρου: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι φανερά, πλέον, ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή. Για μια Προοδευτική Ελλάδα. Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης».
