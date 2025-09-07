search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 16:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 15:11

Δούκας: «Ο πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους – «Ξέχασε» την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του»

07.09.2025 15:11
doukas_0109_1920-1080_new

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του: «Ο πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά. Ο πρωθυπουργός “ξέχασε” την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Τη θυμήθηκε μία και μοναδική φορά για να την τιμωρήσει».

Και σημειώνει: «Αφαιρεί από τους Δήμους την αρμοδιότητα των Πολεοδομιών, ένα από τα βασικά εργαλεία, δηλαδή, που έχουμε για την ανάπτυξη των πόλεών μας. Αφού η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις πολεοδομίες έξι χρόνια χωρίς προσωπικό και πόρους, τις θυμήθηκε τώρα, λίγους μήνες αφότου οι Δήμοι με τις πολεοδομίες τους, ανέτρεψαν τα κυβερνητικά σχέδια για τσιμεντοποίηση των πόλεων μέσω του ΝΟΚ».

«Εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς η “αγαπημένη” κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς. Της διαφθοράς που ο Δήμος Αθηναίων πολέμησε και πολεμάει αποτελεσματικά, σπάζοντας όλα τα αποστήματα που κληρονόμησε. Όσο για την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, όπως φαίνεται, ακόμη χειροκροτεί τον πρωθυπουργό. Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην Αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά», καταλήγει ο κ. Δούκας.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς: «Ξέχασε τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους ο Μητσοτάκης»

Ζαχαριάδης για Μητσοτάκη: «Απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος»

Τσίπρας: Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για το νέο κόμμα και προχωρά στα επόμενα βήματα – Το στοίχημα της στελέχωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Τέλος στα σενάρια για εκλογικό νόμο και πρόωρες εκλογές – Διατήρηση των ήπιων τόνων

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Τι ζητούν οι οδηγοί

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Drone από την Υεμένη χτύπησε αεροδρόμιο – Κλειστός ο εναέριος χώρος

mitsotakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκωτσέζικο ντους για την Οικονομία:  Νέο «όχι» Μητσοτάκη σε μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ – «Οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές»

kopilasia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωπηλασία – Ευρωπαϊκό Κ23: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 16:07
mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Τέλος στα σενάρια για εκλογικό νόμο και πρόωρες εκλογές – Διατήρηση των ήπιων τόνων

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Τι ζητούν οι οδηγοί

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Drone από την Υεμένη χτύπησε αεροδρόμιο – Κλειστός ο εναέριος χώρος

1 / 3