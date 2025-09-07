Τσουκαλάς: «Ξέχασε τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους ο Μητσοτάκης»

Στον απόηχο των χθεσινών εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ όπου μεταξύ επισήμανε την έλλειψη κοστολόγησης και την ελπίδα του «να μην τον άκουσε ο κ. Μαρινάκης και τον κατηγορήσει. Αν θυμάστε εμάς μας είχαν χαρακτηρίσει πολιτικούς απατεώνες», όπως συγκεκριμένα ανέφερε.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλές μέρες μας είχανε στην ουσία λοιδορήσει ότι δε φέρνουμε στο τραπέζι κοστολογημένες προτάσεις. Ο πρωθυπουργός χθες, αν είδατε, κοστολόγησε μόνο την φορολογική παρέμβαση και για τα υπόλοιπα που είπε δεν είπε λέξη για κοστολόγηση. Ο πρωθυπουργός χθες παρουσιάστηκε αγχωμένος, να προσπαθεί απελπισμένα να γαντζωθεί στην εξουσία.

Πολλά από αυτά που εξήγγειλε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά είναι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε πως τα μέτρα αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία και για τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τελικά περνάει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή ή δεν περνάει; Ή περνάει μόνο στα νησιά;», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Τόνισε ακόμη ότι «δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν σήμερα οι Έλληνες. Η ακρίβεια απομειώνει το εισόδημα αλλά μάλλον για τον πρωθυπουργό δεν υπάρχουν καρτέλ, ούτε λέξη για ελέγχους. Προφανώς, ομολογεί ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μου έκανε εντύπωση και η εικόνα πανηγυρισμού του κ. Μητσοτάκη την ώρα που ανακοίνωνε τα μέτρα – είναι προφανώς το άγχος και ο πανικός που έχει. Όλα αυτά τη στιγμή που έλεγε ότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της νέας γενιάς και της οικογένειας. Έξι χρόνια, ποια ώρα ήταν;»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει εδώ και μήνες, πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το Εθνικό Απολυτήριο. Η κυβέρνηση δέχτηκε και δεσμεύτηκε, πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ξαναδεί Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ως δική του πρωτοβουλία κάτι που έχει δρομολογηθεί με πρωτοβουλία άλλου κόμματος, όπως η έναρξη εθνικού διαλόγου για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου. Χρειάζεται και η ηθική στην πολιτική. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις με θράσος κάτι που το ΠΑΣΟΚ πήρε ως πρωτοβουλία και εσύ αποδέχτηκες. Αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, έχει ήδη δρομολογηθεί.

Ο κόσμος πια θέλει αξιοπιστία και συνέπεια. Χρειάζεται ένα συμβόλαιο αλήθειας και τέτοιο δεν μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

