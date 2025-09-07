Τσίπρας: Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για το νέο κόμμα και προχωρά στα επόμενα βήματα – Το στοίχημα της στελέχωσης

Με την ομιλία του στο Συνέδριο του Economist την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά διέλυσε κάθε αμφιβολία για την πρόθεσή του να προχωρήσει στην δημιουργία νέου κόμματος. Ήδη ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζεται ως επικεφαλής «νέου κόμματος», μολονότι δεν το έχει εμφανίσει ακόμα (και δεν φαίνεται αυτή η κίνηση να βρίσκεται κοντά), προξενώντας μεγάλη αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στον Economist έδωσε το πλέον ισχυρό σήμα μέχρι στιγμής για την πολιτική επιστροφή του, με την επιλογή να παρουσιάσει ένα σχέδιο με ορίζοντα πενταετίας και με την απουσία σε κάθε αναφοράς, άμεσης ή έμμεσης, στις προοδευτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά), δείχνοντας ότι ο ίδιος διεκδικεί πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στον Μητσοτάκη και βγαίνει μπροστά για να τον διεκδικήσει. Οι νουθεσίες του προηγούμενου διαστήματος στα άλλα κόμματα να προχωρήσουν σε διαδικασίες ανασύνθεσης κόντρα στον σημερινό κατακερματισμό, έλαβαν τέλος.

Παράλληλα, συνεχίζει μεθοδικά να ξεδιπλώνει το νέο προφίλ που επιθυμεί να παρουσιάσει, αυτό του πολιτικού που επενδύει στη σοβαρότητα, τις στοιχειοθετημένες προτάσεις και την κριτική βασισμένη σε στοιχεία, αποφεύγοντας σκληρές αναφορές που θα μπορούσαν να του καταλογιστούν ως «τοξικότητα» – τις τελευταίες μέρες τέτοια δείγματα έδωσε η πλευρά της κυβέρνησης με χαρακτηριστική την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου για τους 17.000 βαρυποινίτες, στην οποία ο Τσίπρας απάντησε με χιούμορ.

Επόμενος κομβικός σταθμός, επίσημα ομολογημένος είναι η έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου του για τα χρόνια της διακυβέρνησής του, ο οποίος σύμφωνα με τους συνεργάτες του αναμένεται από το Νοέμβριο έως το τέλος του χρόνου. Με το βιβλίο θα επιχειρήσει να καταγράψει τη «δική του αλήθεια» για όσα έγιναν από το 2015 και μετά και να αντικρούσει μύθους που προέρχονται από την πλευρά των αντιπάλων του.

Ο γρίφος της στελέχωσης – Η «μαγιά» των τεχνοκρατών

Στο μεταξύ όμως ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να μπει και σε μια πιο εντατική φάση μορφοποίησης του νέου κόμματος, εφόσον επιθυμεί πράγματι αυτό να κάνει την εμφάνισή του πριν τις εκλογές και να προλάβει ακόμη και τυχόν αιφνιδιασμό Μητσοτάκη με πρόωρες.

Πάντως, πλέον το χρονοδιάγραμμα δείχνει να πηγαίνει όλο και πιο πίσω: αν στις αρχές του καλοκαιριού το νέο κόμμα αναμενόταν προς τα τέλη του φθινοπώρου και στη συνέχεια προς τα τέλη του χρόνου, νεότερες εκτιμήσεις μιλούν για αρχές του χρόνου και όλο και εντείνονται οι πληροφορίες για άνοιξη.

Σε ό,τι αφορά το στίγμα του νέου φορέα, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει όλο και πιο πολύ να στοχεύει στο κέντρο και να επιζητεί να διεκδικήσει κοινό απογοητευμένο από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη – σ’ αυτό συμβάλει μεταξύ άλλων η όλο και μεγαλύτερη «αποχρωματοποίηση» του λόγου του από ιδεολογικά φορτία.

Ως προς την στελέχωση, φαίνεται να επιθυμεί αυτή να αντανακλά νέα χαρακτηριστικά, πολύ διαφορετικά από εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μεγαλύτερη συνεκτικότητα αλλά και σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά . Εξ ου και η πρωταρχική «μαγιά» στελεχών που φαίνεται να συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή γύρω του είναι πανεπιστημιακοί, τεχνοκράτες, αλλά και πρόσωπα σε επαφή με την αγορά (με την ευρύτερη έννοια) διακεκριμένα στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Φανερές διεργασίες πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, οι όποιες κινήσεις κι επαφές γίνονται στο παρασκήνιο.

Βασική δεξαμενή πολιτικών στελεχών ο ΣΥΡΙΖΑ

Όσο για τα πολιτικά στελέχη που ο Αλέξης Τσίπρας θα «στρατολογήσει» στο πλευρό του, μια βασική «δεξαμενή» είναι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ όπου υπάρχει ένας κύκλος έμπιστων προσώπων (είτε είναι βουλευτές είτε στελέχη). Μένει να φανεί πόσο διευρυμένη θα είναι αυτή η «λίστα», καθώς είναι σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει μια «διαλογή», αφού δεν επιθυμεί να εντάξει πρόσωπα τα οποία θεωρεί ότι είναι φθαρμένα, φέρουν αρνητικό πρόσημο, επιδίδονται σε προσωπικές στρατηγικές, κ.ο.κ.

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο την Παρασκευή, έδωσαν το «παρών» μια σειρά βουλευτών – δείχνοντας και μια διάθεση καταγραφής διαθεσιμότητας κι ενδιαφέροντος – όπως οι Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Καραμέρος. Προφανώς είναι πολλοί ακόμη εκείνοι που ενδιαφέρονται, είναι βουλευτές και προβεβλημένα στελέχη που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν ή δεν θέλησαν για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση τον Σωκράτη Φάμελλο, όπως η Όλγα Γεροβασίλη η οποία θεωρείται από τα πλέον έμπιστα πρόσωπα του πρώην πρωθυπουργού, ο Κώστας Ζαχαριάδης, κ.ά.

Το ερώτημα είναι ποιους από όλους αυτούς θα επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας και ποιους θα αφήσει εκτός. Και δε μιλάμε για πρόσωπα που μοιάζει βέβαιο ότι θα μείνουν εκτός όπως ο Παύλος Πολάκης (με τον οποίο οι σχέσεις έχουν διαρραγεί τουλάχιστον από τις αρχές του 2023) ή ο Νίκος Παππάς.

Είναι επίσης με ερωτηματικό τι θα γίνει με προβεβλημένα στελέχη της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να παραμείνουν στο πολιτικό παιχνίδι και έχουν δείξει ότι επιδιώκουν τις ευρύτερες συνεργασίες, με τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής που δείχνει το μόνο εφικτό και ρεαλιστικό σενάριο για την ώρα. Υπέρ της άμεσης συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν ταχθεί οι 8 από τους 11 βουλευτές του κόμματος την περασμένη άνοιξη, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Φερχάτ Οζγκιούρ (ο οποίος παραβρέθηκε και στην ομιλία Τσίπρα). Για αυτά τα στελέχη υπάρχει το ερωτηματικό – εφόσον φαίνεται οι σχέσεις να έχουν αποκατασταθεί σε έναν βαθμό – αν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα φέρουν πολύ «αριστερόστροφο» στίγμα και για τους ίδιους υπάρχει το ερώτημα αν θέλουν και μπορούν να υπηρετήσουν το πιο κεντρώο στοίχημα του πρώην πρωθυπουργού.

