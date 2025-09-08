Συνάντηση Μητσοτάκη-Ιερώνυμου σήμερα ενόψει της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους

Προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα έχει σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφορμή για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου θα αποτελέσει η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Σημειώνεται ότι η σημερινή συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ιερώνυμο.

Διαβάστε επίσης

Απέφυγε την πολιτική απάντηση για Σαμαρά ο Μητσοτάκης, έμεινε στην ανθρώπινη πλευρά – Τι είπε για Καραμανλή

Τετ α τετ Φάμελλου και Δούκα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Θα παραιτηθεί ο Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πότε;