Συνάντηση Μητσοτάκη-Ιερώνυμου σήμερα ενόψει της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους

Προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα έχει σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αφορμή για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου θα αποτελέσει η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους.
Σημειώνεται ότι η σημερινή συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ιερώνυμο.
