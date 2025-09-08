search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.09.2025 09:31

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ιερώνυμου σήμερα ενόψει της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους

08.09.2025 09:31
mitsotakis_ieronymos_maximou

Προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα έχει σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφορμή για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου θα αποτελέσει η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Σημειώνεται ότι η σημερινή συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ιερώνυμο.

GATTUSO_AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Gattuso μίλησε για τη Γάζα λίγο πριν το ματς με το Ισραήλ: «Είναι οδυνηρό να βλέπεις παιδιά να σκοτώνονται, υπάρχει τόσο πολύς πόνος»

euro_money_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι ακριβώς ισχύει με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τον ΦΠΑ

tsitsipas-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τένις: Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη είχαν άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερο με εξαγοράσιμες ποινές το ζευγάρι για τα δύο παιδάκια που βρέθηκαν μόνα στον δρόμο

pedro-sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία προχωρά σε ναυτιλιακούς και αεροπορικούς περιορισμούς κατά του Ισραήλ

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

