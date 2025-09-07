Τετ α τετ Φάμελλου και Δούκα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και συζήτησαν οι Σωκράτης Φάμελλος και Χάρης Δούκας.
Κατά πληροφορίες, ένα από τα κύρια θέματα για τα οποία μίλησαν, ήταν η απαξίωση της Αυτοδιοίκησης και ο οικονομικός στραγγαλισμός της από την κυβέρνηση.
Συμφώνησαν ότι πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, αλλά και οι δήμαρχοι να υψώσουν το ανάστημα τους και να υπερασπιστούν τον θεσμό αλλά και τους πολίτες, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Και να μιλήσουν ξεκάθαρα για τα σχέδια του Μητσοτάκη.
Και μετά από μόλις λίγη ώρα, ο κ. Μητσοτάκης προέβη σε μια ανακοίνωση περιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, αφαιρώντας τις πολεοδομίες…
