07.09.2025 10:51

Τετ α τετ Φάμελλου και Δούκα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

07.09.2025 10:51
doukas_famellos

Στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και συζήτησαν οι Σωκράτης Φάμελλος και Χάρης Δούκας.

Κατά πληροφορίες, ένα από τα κύρια θέματα για τα οποία μίλησαν, ήταν η απαξίωση της Αυτοδιοίκησης και ο οικονομικός στραγγαλισμός της από την κυβέρνηση.

Συμφώνησαν ότι πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, αλλά και οι δήμαρχοι να υψώσουν το ανάστημα τους και να υπερασπιστούν τον θεσμό αλλά και τους πολίτες, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Και να μιλήσουν ξεκάθαρα για τα σχέδια του Μητσοτάκη. 

Και μετά από μόλις λίγη ώρα, ο κ. Μητσοτάκης προέβη σε μια ανακοίνωση περιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, αφαιρώντας τις πολεοδομίες…

deth mitsotakis 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Δείτε Live τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

tsouros_toxoume
MEDIA

«Το ‘Χουμε»: Tη Δευτέρα η πρεμιέρα Τσουρού

spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Να τον χαίρεστε – Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Κόλαφος» στο Κάιρο για το Όρος Σινά – «Ένας από τους πιο ιερούς τόπους του κόσμου μετατρέπεται σε resort»

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

