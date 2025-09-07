Θα παραιτηθεί ο Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πότε;

Η μεγάλη κινητικότητα που δείχνει εσχάτως ο Αλέξης Τσίπρας στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέου κόμματος συνοδεύεται και από πλήθος ερωτημάτων για το ποια θα είναι στο εξής η σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δε βρίσκεται μόνο σε πολιτική αβεβαιότητα λόγω χαμηλών ποσοστών αλλά δείχνει να μπαίνει και σε φάση «μηχανικής υποστήριξης» μέχρι κάποια από τα ζωτικά του όργανα να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν ζωή στο κόμμα Τσίπρα.

Έτσι το ερώτημα που απασχολεί πολλούς, είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει να είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα παραιτηθεί, σενάριο που έχει ακουστεί από τον περασμένο Ιούνιο και είχε καταγράψει το Ποντίκι.

Σε αυτή τη φάση οι ρυθμοί αποσύνδεσης και αποστασιοποίησης του πρώην πρωθυπουργού δείχνουν να είναι μεγαλύτεροι από τους ρυθμούς προετοιμασίας του νέου κόμματος. Έτσι, το «καυτό» ερώτημα είναι αν επίκειται παραίτηση εντός του έτους, κάπου γύρω από την έκδοση του βιβλίου του, ή αν αυτή θα γίνει με την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Όμως από τώρα έως την άνοιξη που ακούγεται ότι μπορεί τελικά να είναι ο χρόνος των ανακοινώσεων, μεσολαβούν πολλοί μήνες και ο πολιτικός χρόνος είναι ακόμη πιο μακρύς. Τι θα γίνει μέχρι τότε αν ο Αλέξης Τσίπρας επιλέξει να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα του; Ήδη διαμορφώνεται μια εικόνα «δύο κόμματα σε ένα» και σίγουρα υπάρχει μια «ανταγωνιστική» δυναμική μεταξύ Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν κορυφαία στελέχη μοιάζει να είναι με το ένα πόδι στο ένα κόμμα και με το άλλο πόδι στο άλλο.

Είναι επίσης ένα ερώτημα τι θα γίνει αν ο πρώην πρωθυπουργός κρίνει τελικά ότι ο χρόνος πριν τις εκλογές δεν είναι ο κατάλληλος για να κάνει την κίνησή του.

Όλα αυτά, προφανώς αργά ή γρήγορα θα απαντηθούν, το θέμα είναι πότε και ποιες θα είναι στο μεταξύ οι συνέπειες…

