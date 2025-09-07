Στις 7 θάλασσες ο Αλέξης Τσίπρας

To… rebreading του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνει και … γαστρονομική αναβάθμιση κατά τα φαινόμενα.

Έτσι λοιπόν, εκεί που ο πρώην πρωθυπουργός προτιμούσε τα πιο λαϊκά στέκια, ταβέρνες και προσιτά ρεστοράν, στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκε για να μιλήσει στο συνέδριο του Economist δείπνησε στο πολυτελές «7 θάλασσες», πίσω από το Ηλέκτρα Παλάς.

Πήγε εκεί με τη σύζυγό του, την Περιστέρα Μπαζιάνα και ολιγομελή παρέα.

Για να καταλάβετε το… στάτους του μαγαζιού, την επόμενη ημέρα (την Παρασκευή δηλαδή, ενώ εκείνος πήγε εκεί το βράδυ της Πέμπτης παραμονή της ομιλίας του) πέρασε από τα τραπέζια του (και τις καρέκλες, και τις καρέκλες…) το μισό και βάλε, υπουργικό συμβούλιο.

Αυτό το νέο ξεκίνημα, πέρα από την κεντρώα στροφή, έχει κι έναν γενικότερο… αστικό αέρα…

