06.09.2025 19:45

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

06.09.2025 19:45
dendias_deth

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά περισσότεροι από 40 βουλευτές της ΝΔ πέρασαν από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ, δείχνοντας, σε κάποιο βαθμό, και το… γκελ που έχει ο υπουργός, Νίκος Δένδιας στο κυβερνών κόμμα.

Αναλύτικά, το εν λόγω περίπτερο επισκέφθηκαν οι:

Νικήτας Κακλαμάνης Πρόεδρος Βουλής 

Χρήστος Μπουκώρος Βουλευτής Μαγνησίας

Κωνσταντινιδης Στάθης Βουλευτής Κοζάνης 

Καραογλου Θεόδωρος Βουλευτής Β Θεσσαλονίκης

Πασχαλιδης Ιωάννης Βουλευτής Καβάλας 

Γιαννης Οικονόμου Βουλευτής Φθιώτιδας 

Κεφαλογιαννης Γιάννης Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής 

Δημήτριος Κούβελας Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης

Λιάκος Ευάγγελος Βουλευτής Δυτικής Αττικής

Περικλής Μαντάς Βουλευτής Μεσσηνίας 

Άννα Καραμανλή Υφυπουργός Τουρισμού 

Νεφέλη Χατζηιωαννιδου Βουλευτής Επικρατείας 

Μπαραλιακος Νωντας Βουλευτής Πιερίας

Γκίκας Στέφανος Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής 

Μαρκογιαννακης Αλέξανδρος Βουλευτής Χανίων

Στρατός Σιμοπουλος Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης 

Ασημινα Σκονδρα Βουλευτής Καρδίτσας 

Κωτσος Γεώργιος Βουλευτής Καρδίτσας

Κεφάλα Μαρια Βουλευτής Ιωαννίνων

Τασος Χατζηβασιλειου Βουλευτής Σερρών

Διαμαντής Γκολιδακης Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης

Νικολακοπουλος Ανδρέας Βουλευτής Ηλείας

Κυριαζιδης Δημήτρης Βουλευτής Δράμας 

Δημοσχάκης Αναστάσιος Βουλευτής Έβρου 

Δημήτρης Καλογεροπουλος Βουλευτής ΝΔ

Βασιλης Υψηλάντης Βουλευτής Δωδεκανήσου

Κελλας Χρηστος Βουλευτής Λάρισας 

Ανδριανος Ιωάννης Βουλευτής Αργολίδας 

Μιχάλης Λιβανος Βουλευτής Β. Πειραιά 

Θανάσης Παπαθανάσης Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας 

Σπύρος Κυριακης Βουλευτής Πρέβεζας  

Γιώργος Βρεττάκος Βουλευτής Β Πειραιά 

Αντωνιου Μαρια Βουλευτής Καστοριάς 

Καρασμάνης Γεώργιος Βουλευτής Πέλλης

Αννα Μάνη Παπαδημητριου Υφυπουργός Ανάπτυξης 

Γκιουλέκας Κων/νος Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης 

Ζεμπίλης Θανάσης Εύβοιας 

Σταυροπουλος Θάνος Βουλευτής Γρεβενών 

Πλεύρης Θάνος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 

Άντιστράτηγος Μαλλιος Δημήτριος Αρχηγος ΕΛΑΣ 

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος 

Αγγελούδης Στέλιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του στην έκθεση, αλλά σχετικά νωρίς.

