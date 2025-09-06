Ο Χατζηδάκης έχει… μυστικά από την Πόπη

Το παραδέχτηκε ανερυθρίαστα ο Κωστής Χατζηδάκης. Δεν λέει ούτε στη σύζυγό του την Πόπη Καλαϊτζή, τα μυστικά τα δουλειάς.

Δημοσιογράφοι και άλλοι συνδαιτυμόνες πίεσαν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο περιθώριο της ΔΕΘ, να πει κάτι από τα περίφημα μέτρα έκπληξη των πρωθυπουργικών εξαγγελιών.

Μάλιστα, η συζήτηση γινόταν στις «7 Θάλασσες», παρουσία υπουργών, όπως η Ζαχαράκη, ο Κυρανάκης και άλλοι. Ήλπιζαν όσοι ρωτούσαν στην εύθυμη κατάσταση που φέρνει τους ανθρώπους το καλό φαγητό και κυρίως το κρασί.

Αλλά ο Χατζηδάκης… βράχος: «Δεν τα έχω πει ούτε στην Πόπη, δεν τα ξέρει καν το μισό Μαξίμου», είπε.

Και καλά για το Μαξίμου, στο πολιτικό παιχνίδι είναι αυτά. Αλλά το «ούτε στην Πόπη» φανερώνει μία διάθεση προς… extreme sport.

Διαβάστε επίσης:

Το μαθηματικό εύρημα Πιερρακάκη με το «4+2+2+4» – Η οπτική ενός υπουργού Οικονομικών

Η κυβέρνηση απολαμβάνει τα χτυπήματα των… άλλων στον Τσίπρα

ΔΕΘ: Το supercar της McLaren που τράβηξε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και ο «σπόνσορας» (Video)