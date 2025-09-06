ΔΕΘ: Το supercar της McLaren που τράβηξε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και ο «σπόνσορας» (Video)

Περιοδεία στα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητοστάκης.

Το εντυπωσιακό περίπτερο της McLaren, το οποίο συγκεντρώνει τα βλέμματα με τα υπερσύγχρονα μοντέλα της εταιρείας, κέντρισε και το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στον χώρο, είχε σύντομη συνομιλία με στελέχη της McLaren και είδε από κοντά το εντυπωσιακό supercar που παρουσιάζεται φέτος στη ΔΕΘ, ρωτώντας τους υπεύθυνους για τον σπόνσορα.

Το περίπτερο με το εντυπωσιακό supercar της Formula 1 έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών, καθώς η McLaren δίνει δυναμικό «παρών» στη φετινή διοργάνωση.

Διαβάστε επίσης:

Βαθύ πλέον το ρήγμα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Σπυρόπουλο

Πλεύρης: Κανείς χωρίς δικαίωμα ασύλου δεν θα παραμένει στη χώρα – Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα επιβαρύνονται

Κόλαφος ο Guardian για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: H ελίτ σχεδιάζει, ο λαός πληρώνει