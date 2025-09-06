search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

06.09.2025 06:45

Βαθύ πλέον το ρήγμα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Σπυρόπουλο   

06.09.2025 06:45
spyropoulos_new

Είναι κοινό μυστικό στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και στην κεντροαριστερή πιάτσα ότι οι σχέσεις του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν που ήταν αυτοκόλλητοι, πλέον επικρατεί μια αμήχανη παγωμάρα και υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

Η νέα αυτή κατάσταση επισφραγίστηκε με το άδειασμα του Γραμματέα στο Ζάππειο στην εκδήλωση για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Εκεί για πρώτη φορά δεν ήταν ομιλητής στην εκδήλωση όπως συνηθίζεται, στο βήμα αντί για εκείνον βρέθηκε ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Με λίγα λόγια προτιμήθηκε ο επικεφαλής ενός οργάνου που δεν έχει συγκροτηθεί και έχει την ευθύνη για ένα συνέδριο που δεν έχει δρομολογηθεί και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα γίνει. Το άδειασμα Σπυρόπουλου συζητήθηκε πολύ στις πασοκικές παρέες που συνέχισαν για χαλαρά ποτά μετά το Ζάππειο ενώ είναι ξεκάθαρο πως ο ίδιος o Ανδρέας Σπυρόπουλος είναι πολύ δυσαρεστημένος μετά από αυτό το άκομψο κόψιμο.

