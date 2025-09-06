Το μαθηματικό εύρημα Πιερρακάκη με το «4+2+2+4» – Η οπτική ενός υπουργού Οικονομικών

Όταν είσαι όλη μέρα με τους αριθμούς, καθότι υπουργός Οικονομικών και ειδικά τις μέρες της ΔΕΘ, που γράφεις και σβήνεις νούμερα (με την κυριολεκτική, όχι τη μεταφορική έννοια στην περίπτωση αυτή), τότε βλέπεις τα πάντα με αυτά τα εργαλεία.

Ρωτήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών και άλλα τέτοια που ακούγονται εσχάτως.

Και απάντησε με τον… αριθμολαγνική οπτική των πραγμάτων: «Από το 5+2 θα πάνε στο 2+4» είπε και το εξήγησε για να μην μπερδευτούν όσοι δεν τα πάνε καλά με τους υπολογισμούς. «Έχουμε μία θητεία ήδη, 4 χρόνια, και είμαστε στο μέσον της δεύτερης, άρα συν 2. Ε, λοιπόν, θα εξαντλήσουμε τη θητεία αυτή, άρα 2 χρόνια ακόμα και θα κερδίσουμε και την επόμενη, άλλα 4 δηλαδή».

Υποθέτω ότι κάποιοι εντός της ΝΔ θα ήθελαν ο… Πιέρ να εννοεί με το 4+2+2+4, ένα ποδοσφαιρικό σύστημα (κι ας είναι με 12 παίκτες), παρά να προαναγγέλλει με τον τρόπο αυτό ότι ο Μητσοτάκης θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Αλλά ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε όσο γινόταν τα πράγματα…

