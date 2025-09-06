Η κυβέρνηση απολαμβάνει τα χτυπήματα των… άλλων στον Τσίπρα

Μπορεί η κυβέρνηση να «πυροβολεί» αδιακρίτως τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται ότι προχωρά ολοταχώς για τη δημιουργία νέου κόμματος, ωστόσο φαίνεται ότι –προς το παρόν τουλάχιστον, για μετά δεν παίρνουμε και όρκο – κρατάει κάποια όρια.

Ήταν χαρακτηριστική η πολύ προσεκτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια συνέντευξής του στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, αν συμμερίζεται την άποψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ο Τσίπρας είχε εμπλακεί σε υποθέσεις διαπλοκής όταν ήταν πρωθυπουργός.

Ο Μαρινάκης, λοιπόν, αναφέρθηκε μεν σε προσπάθειες να «ξαναγραφτεί η ιστορία» της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο απέφυγε προσεκτικά να σχολιάσει τα όσα είπε η

Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν ότι το τι θα κάνει η ίδια η κυβέρνηση για να «ξαναπάρει τα πάνω της».

Σοφή στρατηγική, θα πούμε εμείς: η κυβέρνηση «χτυπάει» τον Τσίπρα για τα πεπραγμένα του και αφήνει τους άλλους να ρίχνουν τις… μπαλωθιές αξιοποιώντας σιωπηλά τις συνέπειές τους.

Για να δούμε αν τελικά η κυβέρνηση θα «βγάλει τα γάντια»…

