search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2402
04/09/2025
06.09.2025 15:54

Η κυβέρνηση απολαμβάνει τα χτυπήματα των… άλλων στον Τσίπρα

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2402
04/09/2025
06.09.2025 15:54
alexis_tsipras_new_123

Μπορεί η κυβέρνηση να «πυροβολεί» αδιακρίτως τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται ότι προχωρά ολοταχώς για τη δημιουργία νέου κόμματος, ωστόσο φαίνεται ότι –προς το παρόν τουλάχιστον, για μετά δεν παίρνουμε και όρκο – κρατάει κάποια όρια.

Ήταν χαρακτηριστική η πολύ προσεκτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια συνέντευξής του στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, αν συμμερίζεται την άποψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ο Τσίπρας είχε εμπλακεί σε υποθέσεις διαπλοκής όταν ήταν πρωθυπουργός.

Ο Μαρινάκης, λοιπόν, αναφέρθηκε μεν σε προσπάθειες να «ξαναγραφτεί η ιστορία» της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο απέφυγε προσεκτικά να σχολιάσει τα όσα είπε η
Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν ότι το τι θα κάνει η ίδια η κυβέρνηση για να «ξαναπάρει τα πάνω της».

Σοφή στρατηγική, θα πούμε εμείς: η κυβέρνηση «χτυπάει» τον Τσίπρα για τα πεπραγμένα του και αφήνει τους άλλους να ρίχνουν τις… μπαλωθιές αξιοποιώντας σιωπηλά τις συνέπειές τους.

Για να δούμε αν τελικά η κυβέρνηση θα «βγάλει τα γάντια»…

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΘ: Το supercar της McLaren που τράβηξε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και ο «σπόνσορας» (Video)

Βαθύ πλέον το ρήγμα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Σπυρόπουλο

Πλεύρης: Κανείς χωρίς δικαίωμα ασύλου δεν θα παραμένει στη χώρα – Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα επιβαρύνονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμό

deth_main
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Κλειστοί 6 σταθμοί του Μετρό, ξεκινούν σε λίγο οι πορείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:32
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

1 / 3