06.09.2025 19:25

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

06.09.2025 19:25
tsipras economist thessalonik- new

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα.

Αν πάρουμε τοις… μετρητοίς τις παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, δηλαδή δεχθούμε ότι όσοι έδωσαν το παρών είναι έτοιμοι να ενταχθούν και σε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του, τότε ο πρώην πρωθυπουργός ξεκινάει με έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα.

Υπό την έννοια ότι ένα νέο κόμμα για να έχει ΚΟ στη Βουλή θέλει 10 βουλευτές ώστε ο πρόεδρός του να λαμβάνει το λόγο ως αρχηγός στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, απολαμβάνοντας τα προνόμια του Κανονισμού.

Έχουμε και λέμε λοιπόν: Χρήστος Γιαννούλης, Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Καραμέρος.

Εννέα συν ο ίδιος ο Τσίπρας ίσον δέκα. Και με… κάβα λύση τον ανεξάρτητο βουλευτή Βαγγέλη Αποστολάκη, ο οποίος επίσης πήγε στη Θεσσαλονίκη.

Λογικά βέβαια υπάρχουν κι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το χώρο των ανεξάρτητων, αλλά αφού δεν έδωσαν το παρών, ας μην μπούμε σε… ονοματολογία.

Οι 11 φτάνουν. 

